Haaland vira alvo da torcida brasileira antes de Brasil x Noruega

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Antes mesmo da bola rolar, a torcida brasileira já entrou em campo -e, como manda a tradição, o primeiro adversário foi o perfil de Erling Haaland,25, nas redes sociais.

Assim que a Noruega garantoi a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 e confirmou o duelo contra o seleção brasileira, marcado para o próximo domingo (5), internautas invadiram os comentários do atacante com a missão de sempre: tirar o sossego do craque antes do apito inicial.

Entre uma provocação e outra, o bom humor tomou conta da página do jogador norueguês, que tem uma brasileira como agente. Teve quem avisasse que "o coitado descobrindo que não terá paz até domingo", quem tentasse seduzir o camisa nove com um convite para uma feijoada, quem lembrasse que o zagueiro Gabriel Magalhães promete uma marcação daquelas e, claro, quem cravasse com confiança: "Tu não vai ganhar do Brasil".

As brincadeiras não pararam por aí. "Pode vir, tu é grande, mas não é dois", escreveu uma seguidora. Já outra apelou para um plano um tanto inusitado: "Alguém poderia servir café com laxante para esse rapaz", brincou. "Só te digo uma coisa: agora o buraco é mais embaixo", sentenciou o terceiro.

Em poucos minutos, as publicações de Haaland ficaram tomadas por comentários em português, repetindo uma tradição que já virou marca registrada da torcida brasileira sempre que a seleção enfrenta um dos grandes astros do futebol mundial.

Afinal, por aqui, a pressão começa muito antes do juiz apitar -- e ninguém escapa da resenha brasileira, nem mesmo um dos atacantes mais temidos do planeta.