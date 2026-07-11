Haaland tem o mesmo número de gols da Noruega nas Copas até a de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Erling Haaland igualou o número de gols da Noruega nas três participações dos nórdicos em Copas do Mundo, antes de 2026.

O camisa 9 entra em campo neste sábado (11), em Miami, às 18h, contra a Inglaterra e pode deixar para trás o feito das gerações passadas.

Além dos sete tentos anotados por Haaland, a equipe da Noruega tem outros cinco em 2026, totalizando 12 gols marcados.

Os noruegueses participaram do torneio em 1938, 1994 e 1998. Os sete gols marcados pelos nórdicos saíram dos pés de Arne Brustad (1), Kjetil Rekdal (2), Havard Flo (1), Tore André Flo (1), Dan Eggen (1) e Youssef Chippo (1). O último, marcado contra pelo meio-campista marroquino, no empate em 2 a 2, pela fase de grupos em1998.

A primeira participação de Haaland em Copas do Mundo também é a melhor campanha dos noruegueses --chegaram às quartas após bater o Brasil por 2 a 1.

Até então, o melhor desempenho dos nórdicos no torneio tinha sido em 1998, na França, quando se classificaram em segundo, no grupo do Brasil, e chegaram às oitavas de final --perdendo para a Itália.

Em 1994, caíram na fase de grupos, com uma vitória, um empate e uma derrota, amargando o último lugar na chave. Na edição de 1938, pararam na primeira fase jogando contra a Itália. À época, não existia fase de grupos, e o Mundial já começava no jogo das oitavas.

Haaland também está na disputa pela artilharia do Mundial, a um gol de igualar Lionel Messi e Kylian Mbappé, que anotaram oito vezes. Se marcar mais de um no duelo das quartas de final, ele assume a liderança desta edição, ainda que momentaneamente.