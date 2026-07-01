Haaland revela conselho de Ibra para nunca cortar o cabelo
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por que Haaland nunca apareceu com o cabelo curto desde que se tornou uma estrela do futebol mundial? A explicação está em um conselho dado pelo sueco Zlatan Ibrahimovic ao norueguês.
Haaland revelou que nunca mudou seu corte desde que teve uma conversa com o ex-atacante sueco. Segundo ele, Ibra, que também usava rabo de cavalo, disse que a força está no cabelo.
Sabe o que o Zlatan me disse? 'Nunca corte o cabelo porque a força está aí'. O que eu posso fazer? Tenho que ouvi-lo, não é?Haaland, ao programa After Hours with James Corden, da Fox
Ibra confirmou a história. Comentarista da Fox, o sueco disse que realmente acreditava que a força estava no cabelo e detalhou uma conversa que teve com Mino Raiola, empresário que agenciava a carreira dele e de Haaland.
Eu realmente acreditava nisso quando estava jogando. Quando as coisas estavam indo bem, eu usava meu rabo de cavalo. Lembro-me de quando Haaland surgiu no cenário principal. Tínhamos o mesmo agente, que infelizmente faleceu há alguns anos. Eu o vi com seu longo rabo de cavalo, e meu agente me disse: 'Escuta, eu vi Zlatan nele', e eu disse: 'Mantenha esse cabelo porque esse cabelo vai te levar aonde você quer chegar'. Ibrahimovic
Mas Haaland não pretende ficar com o cabelo comprido para sempre. O norueguês disse que pretende mudar o corte em algum momento. "No futuro, eu pretendo cortar", disse.
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O cabelão deve ser mantido contra o Brasil, nas oitavas de final da Copa. A Noruega encara a seleção brasileira no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no jogo que vale uma vaga nas quartas de final do Mundial.