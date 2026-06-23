Haaland repete estreia, faz 2 contra Senegal na Copa e põe Noruega no mata-mata
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Noruega está classificada para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026.
Erling Haaland repetiu o desempenho da estreia contra o Iraque e marcou duas vezes também na vitória contra o Senegal, por 3 a 2, nesta segunda-feira (22), no estádio MetLife, em Nova Jersey, para garantir a vaga de sua seleção na próxima fase do torneio.
Com quatro gols, o atacante do Manchester City reassume a vice-liderança da artilharia do Mundial, atrás apenas de Messi, da Argentina, que tem cinco.
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A definição da liderança ficará para o duelo da última rodada, contra a França, que também superou o Iraque nesta segunda.
O Senegal, de Sadio Mané, vai em busca da vitória sobre o Iraque para tentar terminar a fase de grupos como um dos oito melhores terceiros colocados.
Sob o apito do brasileiro Wilton Pereira Sampaio, a partida começou corrida e equilibrada, com tentativas de ataque e recuperações de bola para as duas equipes.
Com quatro escanteios logo nos primeiros minutos, a Noruega teve grande chance com o zagueiro Ajer, que foi à área para cabecear em direção ao chão, à queima-roupa. Destaque da etapa inicial, exceto por uma falha nos acréscimos, o goleiro Mendy fez a primeira de uma série de ótimas defesas.
Confira todas as estatísticas de Noruega x Senegal Aos 36min, Ödegaard recebeu livre de Haaland no meio da área e parou novamente em Mendy, que esticou pernar e braços ao estilo de um goleiro de handebol para impedir o gol.
Antes, o meio-campista do Arsenal já havia perdido boa chance de marcar aos 14min, chutando por cima do travessão.
Sem sucesso em tentativas pelo alto, os senegaleses tentavam avançar ao ataque com passes longos e verticais, mas erros no último passe dificultavam a conclusão das finalizações.
Na terceira oportunidade dos europeus, Ödegaard mandou a bola para o ataque, o zagueiro Koulibaly errou o corte e entregou para Pederson, que entrou no lugar de Ryerson, substituído por lesão no início do primeiro tempo. Gol do lateral-direito da Noruega, aos 42min.
Haaland não ampliou o placar nos acréscimos do primeiro tempo por um detalhe, depois de roubar a bola em trapalhada de Mendy e acertar a trave.
Os nórdicos presentes no MetLife fizeram festa nas arquibancadas com a "remada viking", marca da torcida norueguesa.
A volta do intervalo foi bastante animada. O goleador do Manchester City ampliou o placar aos 2min após passe de Ödegaard, sem chance para Mendy.
O Senegal arrancou um gol após jogada coletiva construída por Mané, aos 7min, e concluída por Ismaila Sarr. Mesmo caído na área, o atacante conseguiu finalizar para superar o goleiro Nyland.
A expectativa de reação senegalesa durou pouco. Cinco minutos depois, Berg recuperou a bola no ataque e passou para Haaland bater de primeira e fazer seu segundo no jogo --o quarto na Copa. O norueguês agora soma 59 gols em 52 partidas pela seleção.
Após atuação consistente, Mendy precisou ser substituído, também devido a lesão.
A Noruega tentava repetir o placar de 4 a 1 da estreia. Aos 44min, o atacante Bobb chutou forte, de primeira, e o volante Ciss, com coragem, colocou a cabeça na bola em cima da linha para evitar o gol.
Nos acréscimos, Sarr fez seu segundo no jogo para diminuir a vantagem, incendiando o final do jogo, que terminou 3 a 2 para os europeus.
Na última rodada do Grupo I, a Noruega enfrenta a França em Boston e o Senegal vai ao Canadá jogar contra o Iraque. As duas partidas acontecem simultaneamente, às 16h da sexta-feira (26).