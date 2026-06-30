Haaland precisa de 45 minutos para gol em Copa e busca feito de 72 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Noruega vai a campo nesta terça-feira (30) em jogo decisivo e eliminatório contra a Costa do Marfim, às 14h (de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A principal arma viking é Erling Haaland, que pode fazer história ao buscar um feito que dura 72 anos em Copas do Mundo.

Haaland tenta buscar um feito conquistado por Sándor Kocsis na Copa de 1954. O atacante húngaro marcou um total de 9 gols em seus três primeiros jogos de estreia em Mundiais e, naquela edição, só foi passar em branco na derrota por 3 a 2 na final contra a Alemanha Ocidental. Kocsis também detém o feito de ter marcado dois gols ou mais em todos os seus quatro primeiros jogos de estreia (foram 11 no total).

Erling Haaland já se tornou o 6º jogador da história a marcar mais de um gol em suas duas primeiras partidas de Copa. A lista foi inaugurada pelo argentino Guillermo Stábile, em 1930, e depois teve: Sándor Kocsis (Hungria, 1954), Just Fontaine (França, 1958), Grzegorz Lato (Polônia, 1974) e Harry Kane (Inglaterra, 2018).

O atacante da Noruega estreou marcando dois gols na vitória por 4 a 2 contra o Iraque. Ele repetiu o desempenho na vitória por 3 a 2 contra Senegal e, na última rodada da fase de grupos, foi poupado pelo técnico Stale Solbakken.

"Seria irracional colocá-lo em campo correndo o risco de sofrer uma lesão. Não me arrependo. Assumo 100% da responsabilidade", disse Solbakken, em coletiva.

Haaland é titular certo contra a Costa do Marfim e vai tentar aumentar sua sequência de gols, que extrapola até o Mundial. Isso porque o norueguês soma 12 jogos consecutivos oficiais marcando por sua equipe nacional, e só não balançou as redes nos amistosos contra Marrocos e Suíça.

O norueguês é um dos jogadores da atual edição do torneio Fifa menos participativos, mas com maior poder de decisão. Os números impressionam: precisa de apenas 45 minutos em campo e 10 toques na bola para cravar um gol. No retrospecto geral pela seleção, com somente 25 anos ele soma 59 gols em 52 partidas.

Em busca da artilharia geral da Copa, o norueguês ocupa a vice-liderança com 4 gols, junto de Dembélé, Mbappé e Vini Jr, e persegue o topo ocupado por Lionel Messi (6 gols). Após os gols do argentino contra Argélia, Áustria e Jordânia, Haaland comentou sobre as atuações do seu principal concorrente:

"Messi é maluco, um completo insano... Ele nunca vai me deixar encostar na Chuteira de Ouro da Copa", afirmou Haaland.

A Noruega vai apenas para a sua terceira participação em mata-mata da Copa do Mundo. A equipe viking caiu em 1938 e 1998 nas oitavas de final, as duas vezes para a Itália em edições disputadas na França. Desta vez, pelo menos, eles tem Erling Haaland para acreditar que podem ir ainda mais longe.