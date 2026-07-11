Haaland nasceu na Inglaterra, mas escolheu jogar pela Noruega

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Haaland já foi algoz do Brasil, é um dos artilheiros da Copa e virou personagem de vários memes, mas a noite deste sábado (11) reserva mais um capítulo marcante para o camisa 9 da Noruega no Mundial: enfrentar a Inglaterra, o país onde ele nasceu.

Não, Haaland não nasceu na Noruega. O atacante é natural de Leeds, no norte da Inglaterra. Ele é filho do ex-jogador Alf-Inge Haaland, que atuava pelo time da cidade quando Erling nasceu.

Os primeiros anos de vida de Haaland foram na Inglaterra. O pai dele foi jogar no Manchester City e ficou no clube até 2003. Depois de sofrer uma lesão grave, ele resolveu voltar para a Noruega e levou a família de volta.

Haaland foi criado na cidade de Bryne. Foi pelo clube que leva o mesmo nome do município que ele deu seus primeiros chutes -e fez seus primeiros gols.

Haaland escolheu a Noruega desde muito cedo. Ele poderia jogar pela Inglaterra, mas sempre preferiu o país de origem da família e defendeu a seleção norueguesa em praticamente todas as categorias de base.

"Eu morei aqui [na Inglaterra] durante três anos e meio, quatro anos, mas eu vivi na Noruega durante muito tempo. Então, para mim, foi natural escolher a Noruega. Nunca vamos saber como seria se meu pai tivesse jogado mais tempo na Inglaterra, talvez eu fosse inglês. Mas sou norueguês e me orgulho disso", contou Haaland, ao portal Goal, em 2022.

A estreia na seleção profissional da Noruega veio aos 19 anos. De lá para cá, são 62 gols em 54 jogos disputados e uma campanha histórica na Copa do Mundo -neste sábado (11), os Vikings tentam chegar à semifinal do Mundial pela primeira vez na história.

Curiosamente, Haaland faz sucesso na Inglaterra hoje em dia. O atacante seguiu os passos do pai e defende o Manchester City desde 2022. Com o clube, ele já conquistou uma Champions, dois Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra e uma Supercopa da Uefa. O norueguês foi artilheiro da Premier League em três ocasiões.

Haaland e a Noruega encaram a Inglaterra neste sábado, às 18h (de Brasília), em Miami, pelas quartas da Copa. O confronto será o primeiro do atacante contra a seleção do país em que ele nasceu.