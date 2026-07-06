Haaland, jogador da Noruega que eliminou o Brasil da Copa, já cantou rap

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador da Noruega Erling Haaland, autor dos dois gols da seleção de seu país, que eliminaram o Brasil da Copa do Mundo após o jogo deste domingo, já teve um passado como cantor de rap -ainda que de forma amadora. Esse passado, na década passada, voltou a circular nas redes após a partida, com destaque para o clipe de "Kygo Jo", em que Haaland entoa rimas em sua língua natal.

Haaland formou o grupo de rap Flow Kingz com os amigos Erik Botheim e Erik Tobias enquanto estavam em um acampamento para jovens atletas do futebol na Noruega. Ele tinha 16 anos à época quando gravou o clipe, hoje com quase 20 milhões de visualizações no YouTube. Aliás, foi a primeira e única produção do grupo, que só tem esse vídeo em seu canal, feito de forma amadora.

"Tenho feito músicas e faturado milhões/ Aliás, comprei uma churrasqueira a gás/ Caso você estivesse se perguntando, também fui ao mercado/ fiz umas compras porque tenho bastante dinheiro", dizem os primeiros versos do rap, em formato de diálogo, com um tom de sátira à ostentação do gênero. "Sou aquele que vocês veem na televisão/ Fico bonito até quando estou comendo", canta Haaland em outro trecho da música, que também faz referência ao DJ norueguês Kygo.

Haaland aparece com um moletom de emojis e boné virado para trás. Com os amigos, hoje também jogadores profissionais hoje na Europa, ele aparece num pula-pula, numa quadra de vôlei e num parquinho para crianças, fazendo diferentes coreografias sem grande capricho. Naturalmente, os três não tinham nenhuma intenção profissional e, como afirmou Haaland em entrevistas, a ideia era simplesmente fazer algo enquanto estavam entediados.