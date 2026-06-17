Haaland faz 2 à la Haaland em vitória da Noruega na estreia da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais do que a volta da Noruega, fora das Copa do Mundo desde 1998, ou o retorno iraquiano, ausente desde 1986, a expectativa em Boston era para a estreia de Erling Haaland, 25, o prolífico atacante do Manchester City, artilheiro de três das últimas quatro edições da Premier League.

E em sua primeira partida em um Mundial, Haaland não decepcionou na vitória por 4 a 1, com 2 gols bem ao seu estilo -uma combinação de força e velocidade.

O norueguês passa a dividir a artilharia da competição com Havertz (Alemanha), Balogun (EUA), Mbappé (França), Just (Nova Zelândia), e Ayari (Suécia).

O jogo começou morno, ao contrário do forte calor em Boston. Logo no início do jogo, aos 6min, o atacante do Manchester City fez a primeira jogada de impacto no jogo, quando usou seu porte físico para ganhar a disputa de cabeça com o marcador ainda na intermediária e arrancar para a linha de fundo. O cruzamento, no entanto, foi interceptado pelo goleiro.

Aos 11min, um chute por cima do atacante Al-Hamadi foi o mais próximo que o Iraque chegou de fazer um gol, o suficiente para animar a torcida. Os noruegueses da arquibancada, aliás, faziam festa mesmo com o baixo nível técnico do primeiro tempo, simulando uma remada de um barco viking.

Haaland e o esforçado Sorloth, do Atlético de Madri, ainda tiveram outras chances. Mas até a parada para hidratação, nada de muito empolgante aconteceu.

A segunda parte do primeiro tempo, porém, foi agitada. Aos 27min, os noruegueses Nusa e Wolfe fizeram boa combinação pela esquerda, com Wolfe cruzando rasteiro para dentro da área. A bola estava passando quando Haaland se jogou para abrir o marcador de carrinho.

O gol destravou o jogo e a Noruega continuou em cima, com tentativas sem sucesso de Sorloth e Odegaard, meia do Arsenal e capitão da equipe.

Porém, em uma rara jogada bem articulada do ataque iraquiano, Ali Jasim entortou o zagueiro norueguês e tocou para Al-Hamadi já dentro da área. O atacante levantou para a cabeçada certeira de Aymen Hussein, que empatou o jogo, aos 37min.

Autor também do gol que classificou o Iraque para a Copa, Hussein quase não conseguiu jogar o Mundial. O jogador foi detido no aeroporto de Chicago e foi interrogado por sete horas antes de ser liberado.

Não demorou muito para Haaland fazer outro gol de Haaland: aos 42min, em uma saída de bola, o zagueiro Tahseen tocou para o goleiro sem muita força. Quando Hassan tentou afastar, o atacante norueguês em desabalada correria já estava em cima dele para dividir a bola, que acabou no gol, 2 a 1 para a Noruega.

Nos acréscimos, o Iraque quase empatou duas vezes. Na principal chance, aos 51min, Akam Hashem chutou forte da entrada da área. A bola passou por cima, tocando na rede, e enganando parte da torcida.

O jogo retornou para o segundo tempo como no início do primeiro, com poucas chances e ritmo mais cadenciado.

Apesar de precisar do resultado, os iraquianos não conseguiam propor o jogo, e deixavam a bola com a equipe europeia. Até a parada para hidratação, eram 58,4% de posse de bola para os noruegueses.

Com o forte calor, aos 28min da etapa final, os noruegueses fizeram quatro substituições de uma só tacada, dando descanso para os atacantes Sorloth e Nusa -Haaland, não. A essa altura, os iraquianos também já tinham feito quatro mexidas.

Em um escanteio aos 31min, Haaland chamou a atenção de dois marcadores e o zagueiro Ostigard, um dos que tinha acabado de entrar, marcou de cabeça em cruzamento de Odegaard, 3 a 1. Nem o gol fez o Iraque se abrir mais. Do lado europeu, a equipe parecia satisfeita com o resultado e tirou de campo também o meia do Arsenal.

No último lance do jogo, o volante Thorstvedt dividu a bola após lance confuso na área (com participação de Haaland, de novo). O gol foi anotado contra para Hussein, justamente o autor do gol iraquiano.

Pela segunda rodada do Grupo I, a Noruega encara Senegal, em Nova Jersey, na próxima segunda (22). Já o Iraque viaja até a Filadélfia, para enfrentar a França.