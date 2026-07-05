Haaland diz que é importante 'simplesmente marcar' quando oportunidades de gol chegam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor dos dois gols da Noruega neste domingo (5), Erling Haaland afirmou que está orgulhoso pelo grande jogo contra o Brasil e atribuiu a vitória à paciência e à técnica.

"Precisávamos de uma chance ou outra", disse em entrevista em campo. "É importante esperar as oportunidades e aí simplesmente marcar quando elas chegam".

O primeiro gol saiu de cabeça, após cruzamento de Schjelderup, aos 34 minutos do segundo tempo. O segundo veio em seguida, de perna esquerda, em chute forte de dentro da área. Só depois, aos 55, Neymar descontou de pênalti para o Brasil.

"Foi um acerto de cabeça no 1 a 0, e o 2 a 0 foi incrível, uma loucura", disse. O atacante colocou o resultado entre os mais importantes da seleção norueguesa. "Na história da Noruega, essa é a maior partida. A gente tem orgulho de ter tido essas vitórias contra a Costa do Marfim e contra o Brasil."

O Brasil, por outro lado, perdeu as chances que teve. Logo aos 14 minutos, um pênalti sofrido por Matheus Cunha, após falta de Ajer, foi cobrado por Bruno Guimarães. A bola saiu mal, no canto esquerdo, e o goleiro Nyland fez a defesa.

Endrick também teve a sua oportunidade. Aos 13 minutos da etapa final, recebeu passe de Vinicius Junior após roubada de bola de Casemiro e se viu na cara do gol. Ele se atrapalhou na hora da finalização e perdeu a chance.

Martinelli chegou perto de empatar antes do intervalo. Em cruzamento de Casemiro, o jogador ficou livre na área, mas errou o tempo do cabeceio.

Para Haaland, o feito de saber aproveitar as oportunidades deve motivar a nova geração do futebol norueguês. "Isso vai inspirar muitos jovens, como eu fui inspirado quando era jovem. Temos muito orgulho do que conseguimos aqui", disse.