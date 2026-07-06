Haaland diz que Brasil jogou pressionado, mas elogia: 'Deveria seguir'

(UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, Haaland disse que a seleção brasileira deveria seguir na competição até as fases finais.

O QUE ACONTECEU

O artilheiro norueguês defendeu que, como "país do futebol", o Brasil sempre deveria estar nas semifinais e finais. Haaland ainda disse que a seleção brasileira merece conquistar mais Copas do Mundo.

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Vocês precisam seguir apoiando o Brasil. Vamos ser honestos: o Brasil deveria ter passado de fase. O Brasil é o país de futebol e o país do futebol sempre deveria estar nas semifinais, nas finais. Vocês [brasileiros] merecem conquistar Copas do Mundo porque o Brasil é um país especial e um país especial para o futebol também.Erling Haaland

Na opinião do atacante, o Brasil jogou pressionado contra a Noruega, que soube se aproveitar da situação. Haaland considera que a seleção nórdica segue como azarão no Mundial.

"Foi insano. Estou sem palavras. Me belisca, é tudo uma loucura. [...] Antes do jogo, já disse que o que fizéssemos daqui para a frente seria um bônus. Então, temos que aproveitar o momento, como hoje. Deu para sentir que a pressão estava com o Brasil. Nós só jogamos. Seria uma festa para nós de qualquer jeito. E ainda conseguimos vencer. É uma campanha que vamos lembrar para sempre", disse Haaland.

Atacante do Manchester City foi o grande carrasco do Brasil nas oitavas de final. Ele marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 da Noruega.

Nas quartas de final, os noruegueses vão enfrentar a Inglaterra, que venceu o México nas oitavas. As seleções se enfrentam no sábado (11), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).