Haaland desembarca na Noruega com guaxinim empalhado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não, não é inteligência artificial: o craque norueguês Erling Haaland realmente desembarcou em Oslo nesta segunda-feira (13) segurando um guaxinim empalhado.

Trata-se provavelmente de um souvenir obtido nos Estados Unidos, onde sua seleção derrotou o Brasil e, depois, foi eliminada pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

O animal empalhado segura uma garrafa de uísque sobre uma base de madeira.

O site Wild Bill's Western Store vende um produto muito semelhante. Chama-se Whiskey Raccoon (guaxinim do uísque) e custa US$ 750 (cerca de R$ 3.700). Atualmente está esgotado, mas a loja avisa que há um novo lote a caminho.

Descontraído, Haaland tem uma presença forte nas redes sociais, nas quais publica conteúdos divertidos e interage com memes.

Depois do goleiro cabo-verdiano Vozinha, foi o segundo jogador que mais cresceu na internet durante a Copa, ganhando 22 milhões de seguidores.