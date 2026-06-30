Haaland decide quase sem querer, e Brasil enfrenta nas oitavas adversário que nunca venceu

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O passe de Oscar Bobb foi excelente, o cruzamento de Patrick Berg venceu três zagueiros, mas o toque de Haaland foi quase como um domínio errado. No futebol, isso não importa. Bastou uma cutucada culposa para que a bola morresse na rede aos 41 do segundo tempo, e assim a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30), em Dallas, pela fase dos 32 da Copa do Mundo.

Com isso, os nórdicos enfrentarão o Brasil nas oitavas de final no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. O confronto opõe Haaland com um dos seus mais ferozes marcadores, inclusive. Ele, pelo Manchester City, e Gabriel Magalhães, pelo Arsenal, têm desavenças constantes no Campeonato Inglês.

Os europeus têm a favor um retrospecto favorável com a seleção brasileira, de quem nunca perderam. Foram quatro confrontos até aqui e só um em Copa do Mundo: em 1998, na fase de grupos, os noruegueses venceram por 2 a 1.

As outras três partidas foram amistosos, com dois empates por 1 a 1, em 1988 e 2006, e uma vitória norueguesa, por 4 a 2, em 1997.

O jogo deu até a impressão de que só golaços seriam possíveis. O de Antonio Nusa, conhecido como 'Neymar norueguês', evocou o brasileiro. Aos 38 minutos do primeiro tempo, ele recebeu passe de Odegaard, balançou os marcadores e chutou de pé direito, no ângulo.

Só que do outro lado havia Diallo, que entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo. Ele precisou de outros 14 para empatar a partida. Já na velocidade, ele tabelou com Pépé, rabiscou a defesa e bateu de canhota na bochecha da rede.

Nyland ainda fez uma defesaça em cobrança de falta do próprio Diallo para garantir o empate aos 50 do segundo tempo.

A dinâmica da partida foi a mesma por quase todo o jogo. A Noruega tinha posse de bola, mas sem levar grande perigo, enquanto a Costa do Marfim tentava sair em velocidade sempre com o trio de ataque produzindo boas jogadas.

A dificuldade norueguesa para construir foi tanta que as torres do setor ofensivo, especialmente Haaland, tiveram poucas chances. Tudo bem, ele só precisou de uma.

O norueguês agora é o vice-artilheiro da Copa, com cinco gols, atrás somente de Lionel Messi, que tem seis.