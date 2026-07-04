Haaland começou em clube que premia craques com ovos e cordeiro vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Erling Haaland é hoje um dos maiores nomes do futebol mundial, artilheiro do Manchester City e principal esperança de gols da Noruega contra o Brasil neste domingo (5), nas oitavas de final da Copa. Mas antes de vestir a camisa de um dos clubes mais ricos do planeta, ele deu seus primeiros chutes em um time que troca troféus por batata, cordeiro e couve-flor.

O Bryne, primeiro clube de Haaland, fica no sudoeste da Noruega, região de forte tradição agrícola. Para valorizar essa identidade, a diretoria criou uma premiação inusitada para o melhor em campo de cada partida do campeonato nacional.

Em 2025, o goleiro Jan de Boer foi o primeiro a levar o prêmio para casa, mesmo com a derrota do time para o FK Bodø/Glimt. Ele defendeu um pênalti, fez boas intervenções e saiu de campo com quatro bandejas de ovos.

Depois vieram outros presentes, sempre cedidos por algum produtor rural local. O zagueiro Alex Kryger, autor de gol contra o Haugesund, ganhou um cordeiro vivo. Já Eirik Saunes recebeu um carrinho de mão cheio de batatas após se destacar num empate contra o Rosenborg.

A lista de prêmios continuou com caixas de morango, litros de leite, madeira para lareira, couve-flor, 500 quilos de cenoura, repolho, aveia, alho-poró, mel, grama, maçãs e queijos já passaram pelas mãos dos jogadores do Bryne.

Mesmo com o rebaixamento à segunda divisão ao fim da última temporada, a tradição segue firme em 2026, incluindo também o time feminino. Pepino, linguiça, brócolis e tomate entraram na lista de novidades.

O clube costuma reservar até vagas do estacionamento para tratores durante as partidas, reforçando o clima rural que cerca o estádio.

Haaland nasceu em Leeds, na Inglaterra, em 2000, enquanto o pai, Alf-Inge Haaland, jogava por lá. A família voltou à Noruega quando o atacante tinha três anos, e foi em Bryne que ele cresceu e entrou para a base do clube, onde ficou até estrear como profissional, em 2015.

Depois de deixar o Bryne em 2016, Haaland passou por Molde, Red Bull Salzburg e Borussia Dortmund antes de chegar ao Manchester City. Durante a Copa, o Bryne tem organizado eventos para assistir os jogos da Noruega e deseja sorte a Haaland.

O vínculo do craque com a vida no campo permanece. Em entrevista à Sky Sports em 2022, aos 21 anos, Haaland disse que sonha ter uma fazenda quando parar de jogar, com direito a trator e criação de animais.