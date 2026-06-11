Grupo de torcedores marfinenses tem vistos negados de entrada nos EUA

(UOL/FOLHAPRESS) - A Costa do Marfim não poderá contar com torcedores residentes no país na torcida durante a Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelo presidente do Comitê Nacional de Torcedores dos Elefantes (CNSE), Julien Koudio Adonis.

Poucos vistos foram liberados para os torcedores. Segundo Julien, os EUA cedeu um pequeno número de vistos e para dirigentes do CNSE, o que impede que eles possam viajar como um grande grupo de torcedores como fizeram nas Copas entre 2006 e 2014.

Eram esperados 500 torcedores na viagem. O grupo estimado pelo CNSE não era grande e de acordo com o comitê, os que conseguiram a autorização tiveram dificuldades, chegando a negociar para obter os vistos.

"Essa situação nos machuca muito porque nos impede de cumprir nosso dever de torcedores, ou seja, apoiar nossa equipe. Poderíamos ter apresentado nossa cultura, nosso jeito de torcer", disse Julien.

O grupo afirma que os EUA não os quer lá, assim como torcedores de outros países. Para Julien, a recusa na obtenção de vistos deixou um recado claro. "Os torcedores cancelaram a viagem porque o Estado americano não quer receber torcedores de certos países, incluindo a Costa do Marfim, em seu território. Os Estados Unidos foram claros conosco ao dizer que não querem receber nossos torcedores".

Secretário de Estado dos EUA já havia dito que ingressos não eram garantia de visto. No início do ano, Marco Rubio declarou que os ingressos, vendidos a preços altos e criticados pela torcida, não davam permissão automática para entrada no país. A Costa do Marfim joga duas partidas nos EUA e uma no Canadá. O visto americano é permitido no Canadá.

Costa do Marfim está em uma lista de restrições parciais de viagem dos EUA. O país é um dos 15 países com restrição parcial de viagem decretada por Trump em dezembro de 2025. Além dos marfinenses, Senegal e Haiti, são os países presentes na Copa e que estão nesta lista.