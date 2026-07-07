Governo paraguaio repudia ataque racista de senadora a Mbappé

(UOL/FOLHAPRESS) - O governo do Paraguai emitiu uma nota de repúdio às declarações da senadora Celeste Amarilla atacando Mbappé após a vitória da França sobre a seleção sul-americana nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Declarações de Amarilla foram definidas como "contrárias aos valores e princípios de convivência pacífica" do Paraguai. A nota, publicada pelo Ministério de Relações Exteriores, destaca ainda que o país promove o respeito e a dignidade humana.

Texto expressa solidariedade a Kylian Mbappé e "àqueles que possam ter sido afetados por tais declarações". A nota também reitera a boa relação entre Paraguai e França.

"O Paraguai é uma república democrática regida pelo princípio da separação e independência dos poderes do Estado; nesse contexto, as declarações da referida parlamentar refletem unicamente o exercício de sua responsabilidade individual como membro do Poder Legislativo e não representam, de forma alguma, a posição do Governo da República do Paraguai ou do povo paraguaio", diz a nota.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Governo da República do Paraguai deplora e rejeita as declarações feitas pela senadora Celeste Amarilla a respeito do capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé; tais afirmações contrariam os valores e princípios de convivência pacífica e de respeito à dignidade humana que o nosso país promove.

O Paraguai é uma república democrática regida pelo princípio da separação e independência dos poderes do Estado; nesse contexto, as declarações da referida parlamentar refletem unicamente o exercício de sua responsabilidade individual como membro do Poder Legislativo e não representam, de forma alguma, a posição do Governo da República do Paraguai ou do povo paraguaio.

O Governo do Paraguai reafirma seu firme compromisso com a promoção dos direitos humanos, da igualdade e do respeito mútuo, bem como com o combate ao racismo, à xenofobia, à intolerância e a todas as formas de ódio ou discriminação. Além disso, expressa sua solidariedade àqueles que possam ter sido afetados por tais declarações e reitera seu respeito pelo povo francês, com o qual o Paraguai compartilha uma relação histórica de amizade, cooperação e compreensão mútua.

SENADORA ATACOU MBAPPÉ COM FALAS RACISTAS

Polêmica começou quando Celeste Amarilla fez ataques à aparência e à origem de Mbappé. A senadora publicou as declarações no X horas depois da derrota do Paraguai para a França, pelas oitavas da Copa do Mundo, usando como pretexto o gesto do atacante ao ignorar um cumprimento do goleiro paraguaio Orlando Gill.

"Esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gill. Eu faço isso no Senado e nada acontece. Um camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio", publicou a senadora.

Nesta segunda-feira (6), Mbappé rebateu a senadora e a chamou de "senhora desprezível". Em seu perfil no X, o atacante da seleção francesa afirmou que Amarilla "projeta a pior imagem possível" do Paraguai, após o país demonstrar "paixão e honra" em campanha histórica no Mundial.

"Senhora Amarilla, você é uma senhora desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, um país que demonstrou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por causa de sua irresponsabilidade e de seu racismo assumido, o mundo inteiro já esqueceu a campanha e o esforço histórico realizados pelos jogadores paraguaios nesta Copa do Mundo, para dar lugar à imagem de uma autoridade incompetente que projeta a pior imagem possível de seu país", disse o jogador.

Amarilla respondeu o atacante francês e o acusou de "violência de gênero". Senadora ainda argumentou que não está brigando com o país, mas com o jogador.

"Você não me conhece, não faz ideia de quem eu sou e não tem nenhum direito de dizer que sou uma mulher desprezível, indigna do cargo que ocupo. Sou senadora da Nação Paraguaia eleita com votos. [...] Quem é você para tentar me humilhar ou me desprezar se nem sequer me conhecer? Violência de gênero pura e dura. Justamente você, que é considerado um defensor da mulher e do gênero, usa o desprezo contra uma mulher e não ataca seu valor, nem suas preferências, nem minhas preferências, mas ataca minha condição de mulher e minha atuação política. Retrate-se comigo, faça essa homenagem à cidadania francesa e peça desculpas, caso contrário poderei iniciar ações legais por violência de gênero", respondeu a senadora.