Governo das Ilhas Malvinas pede punição da Fifa à Argentina por faixa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo das Ilhas Malvinas pediu à Fifa que puna a Argentina pela exibição de uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas" após a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra, em Atlanta.

Autoridades locais disseram que a comemoração dos jogadores argentinos com a bandeira foi uma provocação desnecessária e pediram que a entidade aplique seu próprio código de conduta. Em email enviado à Fifa divulgado nas redes sociais, o governo afirmou estar "decepcionado, embora infelizmente não surpreso" com o episódio.

O texto diz que a mensagem foi especialmente sensível para parte da população por causa da guerra de 1982. O governo local declarou que "não é novidade para ninguém que os habitantes das ilhas foram vítimas de uma invasão agressiva em 1982, que deixou muitos traumatizados".

O governo das ilhas também disse que não quer política misturada ao esporte e pediu que o arquipélago não vire tema recorrente em confrontos entre Inglaterra e Argentina. A nota agradeceu o apoio do Reino Unido e disse esperar que a Fifa mantenha a política fora dos estádios.

Em Londres, o secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Peter Kyle, também cobrou apuração e classificou o ato como inadequado. Ao comentar a faixa, ele disse que o episódio foi "totalmente inapropriado".

REAÇÃO NA ARGENTINA E REGRA NA FIFA

O caso também gerou disputa política em Buenos Aires após a ministra da Segurança, Alejandra Monteoliva, afirmar que não se deve levar ao estádio bandeiras ou camisetas que incitem violência, citando o "mapinha das ilhas". A fala foi criticada por parlamentares de oposição e governistas.

O presidente Javier Milei tentou separar o episódio do conflito diplomático. Ele disse que se trata de "coisas que acontecem em campo com os jogadores".

Já a vice-presidente Victoria Villarruel reforçou o slogan em rede social. Em postagem no X, ela escreveu: "As Malvinas são argentinas".

A faixa apareceu depois do apito final no estádio Mercedes-Benz, e jogadores como Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez e Nicolás Otamendi posaram para fotos com o cartaz. O código de conduta da Fifa proíbe bandeiras e mensagens de caráter político dentro dos estádios.

Até a publicação do texto, a entidade não havia anunciado procedimento disciplinar, e relatos de punição eram tratados como especulação. Há um precedente citado pelo jornal: em 2014, a Fifa multou a Associação do Futebol Argentino em 30 mil francos suíços por uma bandeira idêntica exibida antes de um amistoso contra a Eslovênia.