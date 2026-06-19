Goleiro sul-coreano falha, e México garante vaga na próxima fase da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção mexicana se classificou para a próxima fase da Copa do Mundo na noite desta quinta-feira (18) ao derrotar a Coreia do Sul por 1 a 0 no estádio Akron, em Guadalajara.

O México soma agora 6 pontos e fica a um empate de garantir a primeira colocação do Grupo A, o que dará vantagem no cruzamento da fase com 32 seleções, contra um terceiro colocado que sairá dos grupos C, E, F, H ou I.

A Coreia ainda pode ficar em primeiro, mas terá de vencer o jogo final contra a África do Sul na próxima quarta-feira (24) e torcer pelo tropeço do México contra a República Tcheca para tentar levar vantagem no desempate.

Ao contrário de outros jogos desta Copa, o primeiro tempo teve um ritmo lento em Guadalajara.

O México começou atacando com toques rápidos e finalização de fora da área enquanto a Coreia preferiu trocar passes no meio de campo e fazer ligação direta com lançamentos ao ataque.

Com o resultado, a parcial teve poucos chutes a gol, com 3 finalizações mexicanas e 2 sul-coreanas.

Aos 15min, o capitão sul-coreano Son teve a primeira grande chance. Ele foi lançado partindo do meio de campo e, na corrida, tocou de primeira por cima do goleiro Tala Rangel. Álvarez apareceu e tirou a bola quase em cima da linha com uma meia bicicleta. No entanto, a jogada não valeu porque Son estava em posição de impedimento.

Aos 19min foi a vez do anfitrião, quando Alvaro driblou um rival no lado direito e cruzou para Quiñones na área. Mesmo pressionado pela marcação, ele cabeceou no meio do jogo e o goleiro Kim Seung-Gyu segurou firme.

A partir da metade da parcial, a Coreia passou a colocar em prática sua tática de trocar passes e fazer lançamentos, mas houve impedimento em quase todos os lances. No jogo, foram seis impedimentos dos asiáticos.

No único que não houve, Seol Young-Woo recebeu passe no lado esquerdo aos 40min e chutou de canhota, mas a bola subiu e foi longe do gol mexicano.

Aos 45min, Han-Beom pegou a bola na lateral direita e cruzou para o meio da área, mas Jae-Sung chegou um pouco atrasado e a bola passou direto, perdendo outra grande oportunidade.

O México começou o segundo tempo partindo para cima e "ganhou" o gol logo aos 4min em uma falha clamorosa do goleiro sul-coreano.

Em um cruzamento mexicano na pequena área, Kim Seung-Gyu saltou sozinho para pegar a bola, mas não conseguiu segurá-la e caiu em cima do zagueiro Lee Gi-Hyuk. A bola sobrou livre para Romo apenas tocar para o gol vazio.

Com o gol, os sul-coreanos tentaram forçar no ataque, pressionando a defesa mexicana em busca do empate, mas não surtiu efeito e o jogo passou a ficar truncado, com muito embate no meio de campo e poucos lances mais incisivos no ataque.

Somente aos 29min o México teve chance de ampliar. Quiñones pegou a bola na esquerda e fez lançamento para Raúl Jimenez dentro da área, do outro lado. Ele fez o domínio e finalizou com a perna direita, mas o goleiro Kim Seung-Gyu fechou o ângulo e conseguiu rebater.

No fim do jogo, as duas seleções tiveram ótimas oportunidades de marcar. Aos 39min, Santi Giménez ajeitou de cabeça para Vargas bater forte da entrada da área, obrigando Kim Seung-Gyu a fazer uma linda defesa.

No lance seguinte, Cho Gue-Sung recebeu lançamento na pequena área e cabeceou no chão, mas Tala Rangel estava no lugar certo e na hora certa, e conseguiu rebater. A bola ainda ficou no ar, mas o goleiro conseguiu segurar antes da chegada de um atacante rival.

Houve ainda uma pressão coreana no fim, mas não foi o suficiente para furar a muralha mexicana, para delírio da torcida, que foi à loucura com o apito final.