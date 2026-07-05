Goleiro norueguês que parou o Brasil na Copa do Mundo está desempregado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Orjan Nyland foi um dos destaques da vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil, na noite deste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Atualmente sem clube, o arqueiro de 35 anos deixou o Sevilla após o fim de seu contrato, em 30 de junho.

Nyland foi decisivo ao defender o pênalti cobrado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo. Depois, fez outras quatro intervenções importantes e ajudou a garantir a classificação da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo.

Aos 35 anos, Nyland disputa sua primeira Copa do Mundo. Ele, inclusive, se tornou o jogador norueguês mais velho a defender a seleção do país em um Mundial.

Nyland estreou pela seleção norueguesa em um amistoso contra a Escócia, em 20 de novembro de 2013. Desde então, precisou esperar mais de uma década para disputar sua primeira Copa do Mundo, já que a Noruega não havia conseguido se classificar para as edições anteriores.

Um dos líderes da equipe, o arqueiro de 1,92 m disputou apenas sete partidas pelo Sevilla na temporada 2025/2026. Ele perdeu espaço no clube espanhol apenas na última temporada. onde foi o goleiro titular e disputou 31 partidas.

Ao término do vínculo com o clube espanhol, no último dia 30 de junho, ele não teve o seu vínculo renovado e ficou desempregado. A Copa do Mundo é vista como grande vitrine para buscar um novo clube.

Em sua chegada ao Sevilla, em agosto de 2023, Nyland revelou que o italiano Gianluigi Buffon, o alemão Manuel Neuer e o holandês Edwin van der Sar estão entre suas inspirações como goleiro. "Vi muitos goleiros nos últimos anos. Um dos meus ídolos mais recentes é Gigi Buffon. Era ele para quem eu mirava quando era criança e pude jogar contra ele. Eu tentei olhar para o que ele fazia e implementar no meu jogo".

"Também joguei em ligas nas quais enfrentei nomes como Manuel Neuer, que é mais um goleiro moderno, que sai do gol e joga com os pés. Tento aprender com ele também. Outro é Edwin van der Sar. Quando ele jogou no United, ainda que já fosse experiente, ele foi capaz de jogar por cinco ou seis anos e muito bem. Tento pegar coisas dele também. E, claro, adaptar ao meu jogo", disse Orjan Nyland.

Apesar de ter sido reserva no Sevilla, Nyland segue como titular inconstestável na seleção norueguesa. Antes de enfrentar o Brasil, havia disputado três partidas na Copa do Mundo e só foi poupado diante da França, na última rodada da fase de grupos, quando a comissão técnica preservou praticamente todos os titulares.

Revelado pelo Hodd, da Noruega, Nyland defendeu o clube entre 2007 e 2015 antes de se transferir para o FC Ingolstadt, da Alemanha. A partir daí, ele construiu a carreira no futebol europeu e defendeu Aston Villa (ING), Norwich City (ING), Bournemouth (ING), Reading (ING), RB Leipzig (ALE) e, mais recentemente, o Sevilla (ESP).