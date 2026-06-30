Goleiro Gill defende dois pênaltis da Alemanha para classificar o Paraguai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Orlando Gill, da seleção do Paraguai, defendeu duas cobranças na disputa por pênaltis contra a Alemanha e garantiu a classificação dos sul-americanos às oitavas de final. O guarda-redes ainda viu a Alemanha desperdiçar uma cobrança, já nas alternadas.

A partida terminou empatada em 1 a 1, passado o tempo regulamentar e os 30 minutos da prorrogação.

Nas cobranças de pênaltis, Gill acertou o lado no primeiro chute, de Havertz, camisa 7 da Alemanha --garantindo a vantagem paraguaia no começo das cobranças.

Diante de Nick Woltemade, o camisa 12 do Paraguai pulou para a direita da meta e defendeu o chute do camisa 11 alemão --segunda defesa na decisão por pênaltis diante dos tetracampeões mundiais.

Os jogadores paraguaios Antonio Sanabria e Fabian Balbuena tiveram a chance de definir, mas não converteram as cobranças, e a disputa seguiu para as batidas alternadas.

Orlando Gill contou com a sorte: o zagueiro alemão Jonathan Tah errou o alvo e permitiu ao Paraguai voltar à vantagem em busca da classificação -confirmada pela batida seguinte, de José Canale, o camisa 11 da seleção dirigida por Gustavo Alfaro.

Após a partida, Gill reconheceu a força dos alemães e exaltou o poder de reação da equipe: "Eles atacaram de todos os lados. Não contávamos com o empate, mas conseguimos chegar à vitória nos pênaltis".

O goleiro também contou ter analisado os jogadores da Alemanha e os tipos de batida antes do duelo desta segunda. "Foi fundamental para a classificação."

Ele dedicou a classificação ao sobrinho e comemorou a conquista. "É um privilégio derrotar um campeão."

A atuação de Gill nesta segunda enfraquece o retrospecto da Alemanha diante de seleções sul-americanas. Até a derrota por 2 a 1 diante do Equador, na semana passada, os alemães tinham 24 anos de invencibilidade contra equipes da América do Sul em Mundiais da Fifa.

O guarda-metas, de 1,98m de altura, já havia feito defesas importantes ao longo do segundo tempo, quando a Alemanha passou a pressionar mais a equipe sul-americana em busca do desempate.

Gill, 26, atua no San Lorenzo, da Argentina, desde 2025. Antes, jogava em outro San Lorenzo -clube da segunda divisão paraguaia que o revelou. A cidade em que nasceu, no Paraguai, leva o mesmo nome dos dois únicos clubes que defendeu até hoje.

Ainda no início da carreira, Orlando Gill e a companheira, Melissa Ávalos, viveram um drama familiar, após o nascimento do primeiro filho do casal, Lautaro.

Em publicação no Instagram, Melissa revelou que os dois precisaram se desfazer de bens para tratar os problemas de saúde do bebê. "Orlando vendia as roupas do clube onde jogava para cobrir os gastos."

Ela ainda contou que a camisa da seleção sub-20 do Paraguai, usada por Gill, foi uma das peças que ele não pode guardar de lembrança. "Roupas, tênis... Vendeu tudo."

Gill participou das categorias de base do Paraguai até que chegasse à seleção principal.

Depois da chegada de Alfaro à APF (Associação Paraguaia de Futebol), em agosto de 2024, as aparições do goleiro com a camisa da seleção se tornaram mais comuns -até tomar conta da titularidade na posição, antes da Copa do Mundo de 2026.