Goleiro de Marrocos está invicto desde duelo com o Fluminense
(UOL/FOLHAPRESS) - Titular absoluto da seleção de Marrocos, o goleiro Yassine Bono completa neste sábado (4) um ano de invencibilidade no futebol, justamente na mesma data em que encara o Canadá, país em que nasceu. O duelo que abre as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começa às 14h (de Brasília), no estádio de Houston (EUA).
DERROTA PARA O FLU NO MUNDIAL
A última derrota do goleiro Bono aconteceu no dia 4 de julho de 2025, contra o Fluminense, no Mundial de Clubes. Na ocasião, o Al-Hilal foi eliminado para o time brasileiro nas quartas de final. O marroquino sofreu gols de Martinelli e Fuentes no 2 a 1 que definiu o encontro.
Desde então, Bono somou 58 jogos (entre seleção de Marrocos e Al Hilal): foram 43 vitórias e 15 empates considerando as partidas pela Copa (duas vitórias e dois empates).
A maior parte da sequência foi construída pelo clube saudita: foram 39 jogos oficiais, com 30 vitórias e nove empates. O único revés nesse período ocorreu nos pênaltis, diante do Al Sadd, pela Liga dos Campeões da Ásia, em resultado que não interrompe oficialmente a invencibilidade por ter terminado empatado no tempo regulamentar.
Com a camisa de Marrocos, Bono não perde há 19 partidas, com 13 vitórias e seis empates. Entre os resultados mais marcantes está justamente o empate contra o Brasil nesta Copa (1 a 1), além da classificação diante da Holanda nos pênaltis, após igualdade no tempo normal e prorrogação (1 a 1). A seleção africana venceu Escócia (1 a 0) e Haiti (4 a 2).
O goleiro de 35 anos foi destaque nos pênaltis contra a Laranja Mecânica. O marroquino defendeu a cobrança de Summerville, que acabou sendo decisiva para Marrocos avançar na competição.
DO CANADÁ PARA MARROCOS
Bono nasceu em Montreal, mas cresceu e criou raízes em Marrocos. O jovem voltou para Casablanca com três anos, junto de seus pais, Mehmed, professor de física, e Maica, esteticista.
O goleiro revelou que foi procurado para defender a seleção do Canadá, mas recusou. O interesse aconteceu entre 2013 e 2016, por meio do ex-técnico da seleção Benito Floro.
Bono foi convocado para a Copa de 2018, mas não chegou a atuar. O cenário foi diferente em 2022, quando foi titular de Marrocos e calhou de cair no grupo justamente com o Canadá: o encontro na época terminou com vitória africana por 2 a 1 e eliminação canadense.
Lembro de muito pouca coisa da minha infância no Canadá, quase nada, mas tenho vontade de voltar lá algum dia. É um lugar especial para mim, faz parte de mimBono, antes da Copa de 2022
No segundo Mundial de Yassine, ele volta a encontrar o Canadá, desta vez em confronto válido pelas oitavas de final.