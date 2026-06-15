Goleiro de Cabo Verde conquista 1,6 milhão de seguidores após empate com Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se dentro de campo Vozinha parou a Espanha, fora dos gramados conquistou uma multidão de brasileiros. O goleiro de Cabo Verde ultrapassou a marca de 1,6 milhão de seguidores no Instagram após uma campanha organizada pela CazéTV durante a transmissão da estreia de sua seleção na Copa do Mundo.

O jogador foi o grande destaque do empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha nesta segunda-feira (15), com uma sequência de defesas que impediram a vitória da seleção europeia.

Durante a transmissão, os comentaristas da CazéTV passaram a incentivar o público a seguir o perfil oficial do jogador, que tinha 48 mil seguidores antes do início da partida.

A mobilização ganhou força nas redes sociais e teve efeito imediato. Ainda durante o jogo, o número de seguidores disparou e chegou a mais 1 milhão, impulsionado por brasileiros que passaram a comentar e compartilhar as publicações do goleiro.

No perfil, torcedores deixaram mensagens de apoio e elogios ao desempenho do atleta. Personalidades brasileiras também entraram na corrente e interagiram com as publicações. "Vozinha! Incrível! Que jogo!", disse Michel Teló.

"Grande partida contra a Espanha. Fechou tudo. Vozinha ganhou do Lobo. Nesse caso empate é vitória, sim. Parabéns!", comentou Chico César. Os surfistas Gabriel Medina e Pedro Scooby também elogiaram a atuação do goleiro na publicação mais recente do atleta.

Conhecido como uma das principais referências do futebol cabo-verdiano, Josimar José Évora Dias, o Vozinha, completou 40 anos no início de junho e soma 90 partidas pela seleção do país. Atualmente, o goleiro defende o GD Chaves, de Portugal.