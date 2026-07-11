Gol de Haaland contra o Brasil é eleito o mais bonito das oitavas da Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Erling Haaland, astro da seleção norueguesa na Copa do Mundo, é o vencedor da etapa das oitavas de final do prêmio Gol do Torneio da Fifa. O segundo gol do atacante na vitória da Noruega sobre o Brasil, por 2 a 1, ganhou a votação popular e avançou para a fase decisiva da premiação.
Gol de Haaland contra o Brasil foi eleito o mais bonito das oitavas de final. O jogador de 25 anos balançou as redes aos 44 minutos do segundo tempo, ao dominar um passe na entrada da área e arriscar um chute forte, rasteiro, que entrou no canto direito da meta defendida pelo goleiro Alisson.
Àquela altura, Haaland já havia marcado outro gol na partida. Aos 34 minutos do segundo tempo, o centroavante recebeu cruzamento de Andreas Schjelderup e se antecipou ao zagueiro Gabriel Magalhães para abrir o placar, de cabeça. Neymar, de pênalti, descontou para a seleção brasileira no fim.
O atacante norueguês recebeu 34% dos votos populares. Em segundo lugar, com 25%, ficou o argentino Lionel Messi, por gol anotado na vitória de virada da Argentina sobre o Egito, por 3 a 2. Na terceira posição, o escolhido foi Azzedine Ounahi, de Marrocos, com 16%, por balançar as redes em cobrança de falta ensaiada contra o Canadá.
Haaland avançou para a disputa final do Gol do Torneio da Fifa. Ele concorre, por enquanto, com o uzbeque Eldor Shomurodov, que fez o gol mais bonito da fase de grupos, e o cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral, que venceu a votação da segunda fase por gol espetacular anotado na derrota por 3 a 2 para a Argentina.
Richarlison venceu o prêmio no Mundial de 2022. O atacante deu um lindo voleio para balançar as redes no triunfo do Brasil diante da Sérvia, por 2 a 0, ainda na fase de grupos, e foi o líder da votação geral da competição.