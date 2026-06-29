Gary Lineker fala em 'seleção alemã fraca' na Copa, e Havertz reage

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Gary Lineker, o craque do English Team e chuteira de ouro na Copa de 1986, irritou parte dos alemães neste fim de semana ao afirmar que a atual seleção do país é uma "das mais fracas" que ele já viu atuar. Apenas parte dos alemães, porque, para muitos, a afirmação pode até incomodar, mas não está longe da verdade.

A crítica, lembrou o tabloide alemão Bild, é significativa vinda de Lineker. Ele é o autor da famosa frase que, em 1990, definiu o futebol como um "esporte de 11 contra 11 em que, no final, os alemães vencem".

A Alemanha joga nesta segunda (29), contra o Paraguai, em Boston, seu primeiro mata-mata em Mundiais desde a vitória na final de 2014, no Maracanã, a equipe do técnico Julian Nagelsmann inspira pouca confiança da torcida até aqui. O clima piorou após a derrota de virada para o Equador por 2 a 1, ainda que o revés não tenha comprometido a liderança do time no Grupo E da competição.

"Não sinto que tenha qualquer obrigação de provar nada a ninguém, exceto aos jogadores", declarou Nagelsmann em entrevista à imprensa no domingo, nos EUA. O treinador não reagia ao comentário de Lineker, mas a observações dos próprios jornalistas alemães. Coube a Kai Havertz a pergunta sobre a espetada do hoje celebrado comentarista, que acompanha o Mundial em um programa próprio na Netflix.

"Todo mundo tem direito a opinião. E, é claro, em um torneio como esse, muita gente começa a falar do time. Acho que ninguém dá muita atenção", minimizou o atacante do Arsenal. "Já temos muitos especialistas em nosso próprio país", completou, de forma irônica.

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, além de classificar a atual seleção como uma das mais fracas que já tinha visto, Lineker afirmou que a "Alemanha vive de seu passado". "Lembrem-se de que, nas duas últimas duas Copas, a equipe nem sequer passou da fase de grupos."

O artilheiro do Mundial do México (seis gols) sugeriu ainda que a França, potencial adversária nas oitavas, atropelaria a Alemanha, caso o time vença o Paraguai nesta segunda. A França, por seu turno, pega a Suécia na terça.

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ALEMANHA X PARAGUAI

segunda (29), às 17h30

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