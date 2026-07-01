Garçom da Copa, Olise foi quem mais correu, deu passes e procurou Mbappé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mbappé fez dois gols na vitória por 3 a 0 da França sobre a Suécia, nesta terça-feira (30), mas o protagonismo não foi só dele. O meia-atacante Michael Olise teve atuação de gala e liderou diversas estatísticas, segundo dados divulgados pela Fifa.

Olise foi quem mais correu na partida. Foram 10,6 km percorridos pelo meio-campista durante o tempo em que esteve em campo. Além disso, ele foi quem mais conseguiu "quebrar linhas", ou seja, furar os bloqueios defensivos da Suécia foram 26 tentativas e 21 completadas.

O camisa 11 também foi quem mais chutou. Foram seis tentativas durante o jogo, mas nenhuma resultou em gol. Na melhor delas, um voleio parou na trave.

Se não conseguiu marcar, Olise ajudou com muitos passes. Com 70 tentativas e 90% de acerto, o meia-atacante foi o líder neste quesito e contribuiu com duas assistências uma para Barcola e outra para Mbappé.

A conexão Mbappé-Olise é muito forte. Dos 70 passes de Olise, 13 foram na direção de Mbappé. O inverso aconteceu 10 vezes.

GARÇOM DA COPA E NAS OITAVAS

Olise é o líder em assistências nesta Copa do Mundo. Ao todo, o francês soma cinco passes diretos que resultaram em gol e ultrapassou o brasileiro Bruno Guimarães, que tem quatro.

Ser o líder em assistências não é uma novidade para Olise nesta temporada. Ele liderou a estatística no Bayern de Munique, com 26 passes para gol.

A próxima "vítima" de Olise e companhia pode ser o Paraguai. A França vai encarar a seleção sul-americana nas oitavas de final. O jogo ocorre no próximo sábado, às 18h (de Brasília) na Filadélfia.