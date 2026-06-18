Gana brilha nos acréscimos e vence Panamá em jogo com final caótico

(UOL/FOLHAPRESS) - Foi sofrido, mas Gana venceu o Panamá por 1 a 0 nesta quarta-feira (17), em Toronto, no Canadá, na estreia das seleções pelo grupo L da Copa do Mundo.

Yirenkyi fez o gol da vitória de Gana nos acréscimos. O jogo foi marcado pela baixa ofensidade de ambas seleções no 1º tempo, com as seleções se jogando mais no ataque na segunda etapa. Após o gol de Gana, o Panamá fez uma linha ofensiva partindo para o ataque com todos os jogadores após lançamento do goleiro.

Com a vitória, Gana fica com a segunda colocação do grupo L, atrás da líder Inglaterra. O Panamá fica em 3º, enquanto a Croácia é a última colocada do grupo.

O próximo confronto de Gana é contra a Inglaterra, na terça-feira, às 17h (de Brasília). No mesmo dia, o Panamá encara a Croácia, às 20h.

"QUEBRA-CABEÇA" E RECORDE

A estreia na Copa teve um desafio para o técnico de Gana, o português Carlos Queiroz. Sem poder contar com o meia Thomas Partey, acusado de crimes sexuais e que teve negado o visto de entrada no Canadá, o técnico foi a campo com Yirenkyi e Owusu formando a dupla de volantes.

Com a partida desta quarta-feira (17), Queiroz chegou oficialmente à sua quinta Copa do Mundo consecutiva como técnico. O treinador português igualou o sérvio Bora Milutinovic, que treinou seleções nas Copas de 1986 a 2002. Queiroz treinou Portugal, em 2010, e depois comandou o Irã em três Copas seguidas, de 2014 a 2022.

O técnico recordista em número de participações em Copas é Carlos Alberto Parreira, com seis, mas não consecutivas. O brasileiro treinou o Kuwait, em 1982, Emirados Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010).

COMO FOI O JOGO

O Panamá dominou a partida nos primeiros minutos de jogo. A seleção panamenha ficou com a bola e criou as melhores chances de ataque, enquanto Gana manteve as linhas baixas, tentando sair em contra-ataques esporádicos. No entanto, o domínio panamenho não se consolidou em chances de gol, com apenas um chute no alvo, para defesa fácil do goleiro Zigi.

Em um jogo muito estudado, a grande chance do 1º tempo foi do Panamá. Aos 37 minutos, Jiovany Ramos aproveitou rebote fora da área, ajeitou e soltou a bomba, mas mandou pra fora. Na reta final, Gana conseguiu furar a marcação do Panamá e criou uma boa jogada para Senaya finalizar na meia-lua, mas o lateral bateu muito mal, na direção da bandeirinha de escanteio.

As duas seleções deixaram a desejar na parte ofensiva. Com exceção do chute do Panamá no início da partida, a primeira etapa terminou sem finalizações no alvo. Nos outros arremates, que também foram poucos, faltou pontaria dos jogadores.

Na volta do intervalo, uma mudança incomum pelo lado de Gana. O goleiro Zigi foi substituído por Asare. Não ficou claro do motivo da substituição. O goleiro ganês saiu algumas vezes do gol, se chocando com jogadores da própria seleção ou com adversários, chegando a precisar de atendimento médico em um desses momentos. Aos 5 minutos do 2º tempo, a transmissão oficial mostrou o goleiro acompanhando a partida do banco de reservas.

A partir dos 10 minutos do 2º tempo, o jogo começou a ficar melhor ofensivamente, com mais chances de gols. Aos 13, o ganês Fatawu viu o goleiro Mosquera adiantado e arrematou de muito longe, mas mandou a bola mais longe ainda. Aos 14, o panamenho Harvey bateu mascado, e Martínez finalizou no rebote mandando na rede... pelo lado de fora!

Na reta final do jogo, Brandon Thomas-Asante disparou em contra-ataque e cruzou na área. Yirenkyi chegou conferindo e anotou o gol da vitória já nos os acréscimos.

GANA

Zigi (Asare); Senaya, Opoku, Adjetey, Mensah; Yirenkyi, Owusu (Sibo), Sulemana (Thomas-Asante), Nuamah (Fatawu); Semenyo, Ayew (Adu). T.: Carlos Queiroz.

PANAMÁ

Mosquera; Blackman (Godoy), Andrade, Córdoba, Ramos; Murillo, Harvey, Martínez (Londoño), Rodríguez (Díaz); Bárcenas, Waterman (Fajardo). T.: Thomas Christiansen.

Local: BMO Field, Toronto (Canadá)Hora: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

Cartões amarelos: Yirenkyi (GAN); Blackman (PAN)

Gol: Yirenkyi (GAN), 49' do 2º tempo (1-0)