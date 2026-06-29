Galvão recebe camisa '100' de Vini após marca histórica em Copas
(UOL/FOLHAPRESS) - Após bater o recorde de partidas narradas em Copas do Mundo, Galvão Bueno ganhou um presente de Vini Jr: uma camisa personalizada com o número 100. O número faz alusão ao 100º gol da seleção em Copas narrado por Galvão, justamente marcado por Vini Jr. na vitória por 3x0 sobre a Escócia.
ENCONTRO COM VINI JR. E 'CORNETADA' NO JUIZ
No encontro, Galvão disse a Vini que desejava que o atacante do Real Madrid fosse o autor do 100ª gol narrado por ele. "Ele fez o 99º, depois fez o 100º. O juiz meteu a mão e não deixou marcar o 100º. Aí, você foi e fez de cabeça, cara!", brincou o locutor, citando o gol de Vini Jr. anulado pelo juiz.
Os dois gols de Vini Jr. na partida contra a Escócia marcaram um dia histórico para Galvão Bueno: o narrador foi reconhecido pelo Guinness World Records por ter narrado 148 partidas de Copa do Mundo ao longo de 14 edições do torneio, em levantamento que abrange os Mundiais entre 1978 e 2026