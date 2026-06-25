Galvão entra para o Guinness com 148 jogos narrados em Copas do Mundo

(UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno entrou para o Guinness World Records. O jornalista recebeu o título de narrador de televisão com o maior número de jogos narrados em Copas do Mundo, atingindo a marca histórica de 148 partidas ao longo de sua carreira.

A entrega do certificado ocorreu na última segunda-feira (22), em Miami, nos Estados Unidos. A placa oficial de reconhecimento foi entregue pelas mãos de Susana Reyes, representante da organização do livro dos recordes, durante um evento promovido por uma empresa de apostas esportivas.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o jornalista compartilhou o clima de festa da premiação. No registro, Galvão aparece sendo ovacionado pelo público presente, que o recebeu sob os gritos de "Não é mole não, Galvão é o Pelé da narração".