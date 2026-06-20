Galvão e Everaldo criticam estrutura em jogo do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os narradores Galvão Bueno (SBT e NSports) e Everaldo Marques (Globo) criticaram a posição destinada aos jornalistas no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, estádio que foi palco da vitória do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, ontem.

Os narradores relataram que não conseguiam ver o campo direito. Everaldo, que estava no último nível da bancada, ficou de pé para narrar a partida, e Galvão relatou que não conseguia ver parte do campo e que ainda foi atrapalhado por pessoas que ficaram na frente.

"Nunca imaginei que viesse fazer uma Copa, nos Estados Unidos, país número um do mundo, com essa coisa horrível que é a posição de comentários. Eu enxergava de um quarto do campo para lá. O resto, eu tinha que ver no monitor. Ainda teve um cara que resolveu levantar na minha frente", disse Galvão Bueno.

"Narrando em pé, porque sentado não dá pra ver o campo todo. E o monitor tem um atraso na imagem. Mínimo, mas suficiente para me incomodar, pois tento estar em cima do lance o máximo possível. Como nossa posição de transmissão era na última fileira, eu ficar em pé não atrapalhou ninguém, pois não havia outras equipes posicionadas atrás. Perrengue chique, como dizem por aí. Que a gente tenta tirar de letra", disse Everaldo Marques.

Galvão Bueno já havia criticado a cabine de transmissão no primeiro jogo do Brasil, realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no sábado passado.

"Em 14 Copas que eu fiz, esse é o pior lugar que já fiquei!", concluiu Galvão Bueno

O Brasil disputou seus dois primeiros jogos em estádios de times de futebol americano. O MetLife Stadium pertence aos New York Giants e ao New York Jets, e o Lincoln Financial Field é do Philadelphia Eagles.

O terceiro jogo na fase de grupos também será em um estádio de futebol americano. O Brasil vai encarar a Escócia, na quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, que pertence ao Miami Dolphins.