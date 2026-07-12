Galvão aprova 'jogaço' da França, mas critica estádio e calor nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória da França por 2 a 0 contra Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, aconteceu no estádio de Boston, em Foxborough. Em bastidores da transmissão ao UOL, o histórico narrador Galvão Bueno aprovou o jogo, mas não deixou de criticar o estádio junto ao forte calor em solo norte-americano.

"É um estádio histórico, só que é antigo. Não tem nenhuma cobertura. É uma coisa absurda, com 32ºC de temperatura para mais", disse Galvão Bueno, ao UOL.

O jogo aconteceu no estádio de Boston, em Foxborough, que tem uma arquitetura aberta e sem cobertura nas arquibancadas. O lugar serve como casa do New England Patriots na NFL (liga de futebol americano) e foi inaugurado em 2002 substituindo o antigo Foxboro Stadium, de 1971. Para a Copa do Mundo, o estádio tem capacidade para receber 64.146 torcedores.

O narrador brasileiro destacou o forte calor e criticou o horário da partida. Com a bola rolando, a sensação térmica atingiu 35ºC.

Galvão mostrou outros jornalistas brasileiros fugindo do sol, utilizando guarda-chuvas no estádio. A imprensa alemã construiu um puxadinho de papelão para se proteger, logo no espaço à frente da equipe de transmissão.

Ele ainda revelou uma conversa com o ex-jogador Bastian Schweinsteiger, campeão mundial em 2014. O alemão também teria reclamado do calor: "Isso aqui é um inferno".

"Por que não fizeram o jogo às 19h? Para que fazer às 16h no estádio que não tem uma cobertura? E se chovesse? As televisões do mundo inteiro iam sair do ar, os equipamentos param, o microfone dá choque. Mas foi bom, um jogaço", concluiu Galvão Bueno, ao UOL.

Dentro de campo, a França venceu Marrocos por 2 a 0 e avançou às semifinais da Copa do Mundo de 2026. A atual vice-campeã marcou com Mbappé e Dembélé e agora vai enfrentar a Espanha em jogo que acontece na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no estádio de Dallas.