Gabriel Magalhães diz estar de cabeça tranquila e feliz na seleção após dor no Arsenal

FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Gabriel Magalhães disse estar feliz. Sua temporada no futebol europeu foi encerrada com um pênalti perdido que definiu a Liga dos Campeões, com derrota de seu Arsenal para o Paris Saint-Germain, mas o zagueiro assegurou que a frustração da decisão ficou para trás no caminho para a Copa do Mundo.

"Não tenho do que reclamar", afirmou o beque de 28 anos, lembrando que seu time conquistou o Campeonato Inglês. "Fiz uma temporada muito boa com o Arsenal, conseguimos o título após 22 anos. Estou muito feliz por isso. Sobre a final da Champions, só quem bate pênalti tem as consequências. Estou feliz de estar na seleção, representando o meu pais. Cabeça tranquila."

No momento em que falhou na cobrança derradeira, em 30 de maio, Magalhães foi consolado por Marquinhos, do PSG. Dias depois, apresentou-se ao grupo verde-amarelo e encontrou o adversário, agora seu companheiro de zaga na luta do Brasil pelo troféu da Copa do Mundo, na América do Norte.

"Foi um momento de tristeza para mim. E a primeira coisa que ele fez não foi comemorar, foi me dar um abraço. Posso dizer que ele me deu toda a força. Estou com ele na seleção faz dois ou três anos, tenho aprendido sempre que estou com ele. Sou muito fã dele como pessoa e como jogador. Meu carinho por ele só aumentou após a final da Champions", declarou o paulistano.

O que Magalhães agora deseja fazer ao lado de Marquinhos é estabelecer uma defesa sólida. O Brasil sofreu gols nas últimas seis partidas que disputou e teve muitos problemas na marcação na primeira rodada do Mundial, contra Marrocos. O empate por 1 a 1, na visão dos próprios atletas, ficou barato.

"Nós não queremos sofrer gols, claro. Sabemos que, se não sofrermos gols, estaremos mais perto da vitória. É trabalho. Temos que trabalhar coletivamente. A gente sabe quão importante é não sofrer gols e, com certeza, vai entrar no jogo com o pensamento de nos defender bem e sair vitoriosos", disse Gabriel, referindo-se ao duelo com o Haiti, na sexta (19), na Filadélfia.

"Pode ter certeza de que conversamos bastante, diariamente. Sabemos o que precisamos fazer. O míster [o técnico Carlo Ancelotti] tem conversado com a gente também. Trabalhamos muito bem durante a semana e sabemos que temos um grande jogo pela frente. Vamos com tudo para conquistar a vitória", acrescentou.

Magalhães disse estar preparado para essa tarefa. Ele está no fim de uma temporada longa já são 55 jogos em 2025/26, entre compromissos no Arsenal e na seleção. Por esse motivo, vem sendo preservado de parte das atividades da equipe nacional, controlando a carga e evitando problemas musculares.

"Estou muito bem fisicamente. Tive uma temporada muito longa, de muitos jogos, mas me sinto muito bem", declarou o jogador, que disse buscar força também na torcida. Na chegada a Filadélfia, o grupo foi recebido por fãs em festa. "Foi incrível sentir esse calor. Agora, é só retribuir isso dentro de campo."