Francês campeão do mundo diz que ver Brasil jogar 'dá vontade de vomitar'

(UOL/FOLHAPRESS) - O ex-meia Youri Djorkaeff, campeão do mundo com a França em 1998, disse que tem "vontade de vomitar" quando vê a seleção brasileira jogar.

O ex-jogador francês criticou duramente a queda de qualidade técnica do futebol brasileiro. Em entrevista à emissora RMC Sports, Djorkaeff questionou a falta de jogadores talentosos no elenco atual do Brasil.

"Falando do Brasil, você viu Brasil x Noruega? Dá vontade de vomitar quando você vê o Brasil", disse Djourkaeff, em participação na RMC Sports.

Para Djorkaeff, Neymar é a única exceção, mesmo longe de sua forma ideal. "Ainda tem o Neymar, de 35 anos, que chega, sem jogar há 5 anos... E que, no fim, cria alguma coisa, mas onde estão os outros? Onde estão os outros, os brasileiros tecnicamente talentosos?", questionou.

O Francês desdenhou de nomes como Lucas Paquetá e comparou a postura de atacantes modernos. Citando Haaland e Endrick, Djorkaeff elogiou a simplicidade do norueguês ao dominar e chutar, enquanto criticou a tomada de decisão de Endrick em um lance cara a cara com o goleiro.

"Não vão me falar do Paquetá ou qualquer outro... Honestamente, é um absurdo. Quando falo de qualidade, estou falando de controle. Vou dar um exemplo: Em Brasil x Noruega, no segundo gol, Haaland recebe a bola, controla, você viu o tempo, o espaço que ele ocupa, o tempo que leva para controlar a bola? Aí ele toca na bola e chuta. Simplicidade."

"O Endrick pegou a bola, ficou completamente livre na frente do goleiro... Se fosse o Ronaldo com a bola... Ele driblaria o goleiro e só tocaria para o gol", disse Djourkaeff.

Djorkaeff defendeu a seleção francesa entre 1993 e 2002. Além da Copa do Mundo, ele foi campeão da Eurocopa em 2000.