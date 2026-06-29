França se une por Deschamps na volta do treinador após morte da mãe

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - A morte da mãe do técnico Didier Deschamps abalou toda a seleção francesa. O sentimento de união e solidariedade agora embala o time em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo diante da Suécia, nesta terça-feira (30), a partir das 18h, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

O treinador voltou ao comando do time no fim de semana após deixar os Estados Unidos para comparecer ao funeral da mãe, Ginette Deschamps, na França. Nesta segunda, concedeu entrevista coletiva no palco da partida.

"Estou bem, é bom estar ocupado. Regressei aos Estados Unidos como treinador, e tudo está indo bem com a seleção francesa. Foi um momento difícil e, para mim, era importante que eles fizessem o que tinham que fazer para ganhar a terceira partida", disse ele.

Deschamps não esteve presente no jogo contra a Noruega, em que a França goleou por 4 a 1. A equipe foi comandada pelo auxiliar Guy Stéphan. Parceiro do técnico desde 2009, ele prestou uma homenagem ao amigo.

O clima de comoção impactou também os jogadores que agora se unem pelo treinador. O volante Adrien Rabiot disse que todo o grupo está empenhado em apoiar o comandante neste momento difícil.

"Complicado. Quando nos disse que sua mãe havia falecido e ele iria nos deixar foi um choque. Ele confia em nós e fizemos o melhor trabalho possível. Não é justo que passe por essa situação, mas o futebol é assim. Creio que ele voltou realmente com vontade de fazer o melhor possível porque isso vai permitir que deixe de lado por um momento essa situação pessoal", disse.

"Ele está muito afetado, mas creio que está tratando de não afetar o grupo e não transmitir nada negativo. Nosso time estava muito afetado pela situação e, em todo caso, o grupo todo está unido. Sabemos o momento que está atravessando e queremos apoiá-lo. É o que podemos fazer", afirmou.

A França se classificou em primeiro lugar do grupo I e enfrenta a Suécia nesta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), em Nova Jersey. O confronto vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.