França no topo, Brasil em 5°: o ranking da Fifa após a 2ª fase da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França terminou a segunda fase da Copa do Mundo como líder do ranking da Fifa.

A seleção francesa somou pontos após vencer a Suécia e contou com o empate da Argentina para tomar a ponta. Agora, são 1.916,24 pontos para os franceses e 1.913,71 para os argentinos, que vêm na segunda colocação. Antes do início do Mundial, os sul-americanos eram os líderes.

A Espanha completa o top do ranking. Os espanhóis somam 1.892,28 pontos e aparecem à frente da Inglaterra, que vem na quarta colocação.

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O Brasil se manteve na quinta posição. A seleção tem 1.804,92 pontos até aqui.

Quem caiu para fora do top 10 foi a Alemanha. Eliminada pelo Paraguai, a seleção europeia é a atual 12ª colocada.

México e Colômbia subiram com as classificações para as oitavas de final da Copa do Mundo. Os mexicanos aparecem na 10ª posição e são seguidos de perto pelos colombianos, que vêm na 11ª.

O ranking da Fifa tem sido atualizado em tempo real pela entidade em seu próprio site durante a Copa do Mundo. Ele, no entanto, ainda não é considerado oficial até que todas as partidas da competição se encaixem na categoria "A", a de maior peso.

TOP 10 DO RANKING DA FIFA

1 - França - 1.916,24 pontos

2 - Argentina - 1.913,71 pontos

3 - Espanha - 1.892,28 pontos

4 - Inglaterra - 1.850,97 pontos

5 - Brasil - 1.804,92 pontos

6 - Marrocos - 1.788,86 pontos

7 - Portugal - 1.787,85 pontos

8 - Holanda - 1.775,54 pontos

9 - Bélgica - 1.756,51 pontos

10 - México - 1.754,30 pontos