França goleia Noruega com hat-trick de Dembélé, enquanto Mbappé passa em branco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o time reserva, a Noruega enfrentou a França, que não poupou nenhum titular, pela liderança do Grupo I da Copa do Mundo. E tomou uma goleada de 4 a 1 no estádio de Boston (EUA).

Ousmane Dembélé roubou a cena com um hat-trick (três gols) e comandou a vitória que consolidou os franceses na liderança do grupo. O artilheiro Kylian Mbappé não marcou desta vez. Os colegas de time estão com quatro gols cada um neste Mundial.

Com o resultado, eles aguardam o fechamento da rodada para saber seu adversário na fase de 32 -um dos oito melhores terceiros colocados.

Assim, a França fica do outro lado da chave do Brasil. Ou seja: só enfrentará a seleção brasileira caso ambas cheguem à final.

Os noruegueses, que ficaram na segunda posição, têm duelo marcado contra a Costa do Marfim, na terça-feira (30), às 14h. Quem vencer enfrentará o classificado de Brasil x Japão.

No outro confronto do Grupo I, o Senegal encarou o Iraque para tentar continuar vivo na disputa por uma vaga na fase de 32. Os africanos começaram a rodada sem nenhum ponto e precisavam fazer um bom saldo de gols para ter chance de classificação.

Com uma goleada de 5 a 0, o Senegal conseguiu 3 pontos e reverteu o saldo negativo de -3 para +2, melhorando suas condições de cavar uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados. Subiu para quinto na lista, atrás de Suécia, Equador, Bósnia e Paraguai, todos com 4 pontos.

NORUEGA x FRANÇA

Os noruegueses, confortáveis com a segunda posição do grupo, escalaram o time reserva, sem Haaland nem Odegaard, para a partida contra a França titular.

Os franceses realmente não estavam ali só para cumprir tabela. Em 20 segundos de jogo, Mbappé acertou o travessão com um chute forte, o primeiro dos cinco que os Bleus deram nos primeiros sete minutos de partida.

No quinto, saiu o golaço de Dembelé, eleito o melhor jogador do mundo no final de 2025. Aberto pela direita, ele recebeu belo passe de Mbappé, cortou para o meio e bateu forte no canto esquerdo do goleiro.

Na sequência, os franceses continuaram pressionando. Aos 19min, Mbappé deu nova assistência para Dembelé, que marcou um golaço de longe, em lance de liberdade semelhante ao do primeiro gol.

Logo depois da saída de jogo do segundo gol francês, os nórdicos reagiram com uma jogada rápida. O meia Aasgard driblou o zagueiro Upamecano e chutou rasteiro no contrapé do goleiro Maignan, que mal conseguiu pular.

Onze minutos depois, Dembelé marcou o terceiro gol, após uma troca de passes longa. No canto direito da área outra vez, ele teve espaço para fingir dois chutes antes de arrematar cruzado e vencer o goleiro reserva Selvik.

O craque do PSG terminou o primeiro tempo com um hat-trick em três chutes dados: 100% de conversão em gol.

No segundo tempo, a Noruega conseguiu cavar um pênalti em dois minutos jogados: Bobb foi derrubado pelo lateral esquerdo Theo Hernández dentro da área.

Larsen bateu muito mal a penalidade no canto esquerdo de Maignan, que acertou o lado e defendeu sem dificuldade.

Depois disso, a partida esfriou. Mbappé, Dembelé e Olise foram substituídos, pensando no mata-mata. Nos acréscimos, Doué marcou o quarto gol de cabeça após cruzamento de Barcola.

Os franceses não contaram na partida com o técnico Didier Deschamps na beira do campo. Ele voltou à França para o velório de sua mãe, que morreu na terça-feira (23).

SENEGAL X IRAQUE

Os senegaleses começaram o jogo bem, abrindo o placar aos 4min, em escanteio: Seck cabeceou no chão e a bola quicou para o alto do canto esquerdo do goleiro iraquiano.

Pouco depois, Mané invadia a área quando foi derrubado pelo zagueiro Sulaka, do Iraque, que o puxou pelo calção. O juiz marcou falta e deu cartão amarelo, mas corrigiu para o vermelho após intervenção do VAR (árbitro de vídeo), já que o senegalês ficaria cara a cara com o goleiro.

Mané cobrou a falta que sofreu e quase marcou um golaço, com chute no lado oposto da barreira defendido pelo goleiro Basil. O iraquiano caiu com dores no ombro e precisou ser atendido.

Depois de ser derrubado pelo ataque do Senegal, Basil pediu atendimento outra vez, aos 41min. No intervalo, não resistiu às dores e teve que ser substituído.

Com um jogador a mais, o Senegal tinha o cenário perfeito para aumentar seu saldo de gols na luta pela vaga de terceiro colocado. E conseguiu.

Depois de muita insistência, aos 10min, Camara roubou a bola no meio e levou até a linha de fundo, de onde tocou para Ismaila Sarr marcar na pequena área, fazendo o segundo.

Logo em seguida, aos 13min, Pape Gueye, que acabara de entrar, acertou um chutaço de fora da área, no canto superior direito do goleiro Jalal Hassan, que também entrara havia pouco.

O mesmo Gueye fez o quarto gol com outro tirambaço, dessa vez de voleio, aos 25min.

Aos 36min, Iliman Ndiaye acertou outro belo chute de fora da área e cravou o 5 a 0.

Com a goleada, a boa equipe do Senegal, que deu azar de cair em um grupo muito forte, consegue se manter na luta por uma vaga no mata-mata.