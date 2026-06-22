França enfrenta um Zidane, mas ele nasceu na Inglaterra e joga pelo Iraque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo tem dois Zidanes: um é goleiro da Argélia e filho do astro francês, algoz do Brasil em 1998. O outro é iraquiano, tem o nome inspirado no ex-jogador e vai enfrentar a França nesta segunda-feira (22).

CONHEÇA O ZIDANE IRAQUIANO

Zinédine Zidane vivia o começo do ano em que seria eleito o melhor jogador do mundo quando o seu futebol encantou um casal que morava na Inglaterra. Em 27 de abril de 2003, Zidane Iqbal nascia na cidade de Manchester.

Os anos passaram, o amor pelo futebol nasceu, e Zidane Iqbal foi jogar na base do Manchester United. A posição? Meio-campista, assim como o ídolo francês que inspirou o seu nome. Assistir vídeos de Zinédine Zidane no YouTube era um hábito cultivado desde a infância.

O desempenho na base chamou a atenção. A Associação Iraquiana de Futebol agiu rápido e consultou Iqbal sobre o interesse em defender o país. Explica-se: o meia pôde tirar a cidadania porque sua mãe é iraquiana. Ela e o pai, que é paquistanês, se conheceram e se mudaram para a Inglaterra anos antes de o jogador nascer.

O fato de eu escolher jogar pelo Iraque não significa que não sou um paquistanês orgulhoso. Sinto que essa é a oportunidade certa para mim como jogador, o passo certo na minha carreira e uma honra, mas isso definitivamente não tira o fato de que sou paquistanês também Zidane Iqbal, ao site do Manchester United

O jogador defende a seleção iraquiana desde 2022. De lá para cá, são mais de 20 jogos disputados e um feito histórico: a ajuda para recolocar o Iraque em uma Copa do Mundo após 40 anos da sua única participação, em 1986.

Neste meio do caminho, Iqbal saiu frustrado do Manchester United. Apesar do destaque na base, ele não foi aproveitado no time profissional como se imaginava e acabou negociado com o Utrecht, da Holanda, onde está desde novembro do ano passado.

A Copa também é uma oportunidade, além do lado esportivo, para Zidane encontrar quem inspirou o seu nome. Até nesta segunda-feira (22), o iraquiano nunca teve contato com o astro francês pessoalmente. Uma das possibilidades é nesta segunda-feira (22)  e com a possibilidade de realização total para o meio-campista se ainda houver uma vitória da sua seleção em campo.

DUELO

Com um Zidane em campo, França e Iraque se enfrentam às 18h (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Na rodada de abertura, os franceses bateram Senegal por 3 a 1, enquanto os iraquianos foram goleados por 4 a 1 pela Noruega.