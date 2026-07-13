França encara Espanha de Yamal, seu grande algoz nos últimos anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas décadas separam o único confronto entre França e Espanha em Copas do Mundo do segundo marcado para esta terça-feira, às 16h (de Brasília), pelas semifinais do Mundial.

Se em 2006, nas oitavas, os Bleus de Zidane venceram por 3 a 1, nos 20 anos seguintes o domínio no confronto foi espanhol.

Porém, são as duas últimas derrotas francesas - ambas em semifinais - as de maior peso para o confronto desta terça-feira (14): de um lado, uma das mais fortes seleções da história, vinda de um título e um vice-campeonato no Mundial. Do outro, uma equipe em reconstrução e repleta de jovens jogadores, liderada por um garoto com menos de 18 anos.

ESPANHA DE YAMAL É PEDRA NO SAPATO DA FRANÇA

As estatísticas de domínio espanhol ganham peso quando observado o contexto histórico: em 2010, a Espanha vivia sua melhor fase na história e era a melhor seleção do mundo, enquanto a França estava em crise. Mas o cenário se inverteu.

Após o título mundial e da Euro em 2012, os espanhóis tiveram um péssimo desempenho nas três Copas seguintes, e os Bleus se reergueram: em 14 anos, ganharam um título mundial, além de outras importantes campanhas.

Com os melhores atacantes da atualidade, o time era - e ainda é - visto como quase imbatível: em Mundiais, desde a chegada do técnico Didier Deschamps, são 20 vitórias, três empates e duas derrotas.

Foi neste cenário que a Espanha tornou-se um obstáculo aos franceses. Após a Copa de 2022, a Fúria vivia uma reconstrução e dava passagem para jovens como Yamal, Nico Williams, Pedri, Gavi e Cubarsi.

Em dois confrontos diretos em semifinais, na Eurocopa de 2024 e na Liga das Nações de 2025, os espanhóis passaram por cima do favoritismo francês. No jogo da Euro, ainda com 16 anos, Yamal marcou um golaço e liderou a virada por 2 a 1, que levou a Fúria à final e depois ao título diante da Inglaterra.

No ano seguinte, nas semis da Liga das Nações, mais uma vez o brilho da joia do Barcelona prevaleceu. Yamal marcou dois gols e participou de mais um na vitória por 5 a 4 ante os franceses. Desta vez, porém, os espanhóis perderam para Portugal na decisão e ficaram com o vice-campeonato.

As eliminações de 2024 e 2025 para a Fúria deixaram marcas para a seleção francesa, equipe com raras derrotas em competições oficiais desde a chegada de Deschamps. No início da Copa do Mundo, um mês atrás, o treinador apontou os espanhóis como favoritos ao título.

"Se tem um time favorito, é a Espanha, mesmo que a França tenha a ambição de ser campeã. Será um caminho longo. Temos muito potencial, mesmo com o elenco em transição. Não considero a França mais forte que outras, mas a grande favorita é a Espanha, não tenho dúvidas", afirmou o comandante francês.

FRANÇA X ESPANHA NOS ÚLTIMOS 20 ANOS

Desde a derrota na Copa de 2006, as duas seleções se enfrentaram dez vezes, com ampla vantagem da Fúria: sete vitórias, duas derrotas e um empate, com 17 gols marcados e nove sofridos.

A superioridade se mantém quando desconsiderados os amistosos: em seis jogos, os espanhóis venceram quatro, empataram um e perderam um.

Se o recorte é encurtado para os últimos dez anos, a Espanha segue dominante, com três vitórias e uma derrota em quatro jogos.

Veja os dez últimos confrontos entre França e Espanha:

2025 - Liga das Nações (semifinal): Espanha 5 x 4 França

2024 - Eurocopa (semifinal): Espanha 2 x 1 França

2021 - Liga das Nações (final): Espanha 1 x 2 França

2017 - Amistoso: França 0 x 2 Espanha

2014 - Amistoso: França 1 x 0 Espanha

2013 - Eliminatórias: França 0 x 1 Espanha

2012 - Eliminatórias: Espanha 1 x 1 França

2012 - Eurocopa (semifinal): Espanha 2 x 0 França

2010 - Amistoso: França 0 x 2 Espanha

2008 - Amistoso: Espanha 1 x 0 França