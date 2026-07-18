França e Inglaterra decidem o 3º lugar

França e Inglaterra sobem ao gramado do Hard Rock Stadium neste sábado, às 18h, em Miami, nos Estados Unidos, para a definição do terceiro lugar da Copa do Mundo. Além de uma vaga no pódio, a partida pode definir a artilharia do Mundial. Três dos quatro principais goleadores do torneio entram em campo para a disputa do bronze de olho na chuteira de ouro.

Com oito gols na Copa do Mundo, o craque francês Kylian Mbappé tende a concentrar os holofotes no confronto com os ingleses. Empatado com Lionel Messi na artilharia da competição, ele terá a chance de ultrapassar o craque argentino e assumir a ponta pelo posto de goleador do torneio.

Apesar de estarem empatados na artilharia do torneio, é Messi quem está à frente na corrida pelo prêmio da Chuteira de Ouro. Isso porque o critério de desempate é o número de assistências. O argentino tem quatro, enquanto o Mbappé tem três.

Mbappé pode ultrapassar Messi não apenas na artilharia desta edição da Copa do Mundo, mas também na lista de maiores goleadores da história do torneio. O argentino soma 21 gols em Mundiais, apenas um a mais que os 20 do francês.

Pelo lado dos ingleses, o atacante Harry Kane e o meio-campista Jude Bellingham estão com seis gols cada na Copa e vão precisar viver uma tarde inspirada.