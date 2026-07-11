França é favorita ao título da Copa, mas tem Espanha na cola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - França e Espanha são as seleções com mais chances de título da Copa do Mundo, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A França é a maior favorita. A seleção de Mbappé e companhia já está na semifinal e tem 28,7% de chance de título.

A Espanha vem logo atrás. Rival da França na semifinal, a seleção espanhola tem 24,9% de probabilidade de ser campeã.

Argentina e Inglaterra fecham o top 4. Os argentinos somam 16,4%, e os ingleses estão com 12,2%. Noruega (10,4%) e Suíça (7,4%) correm por fora.

Dois jogos das quartas de final serão disputados neste sábado (11). Noruega e Inglaterra se enfrentam às 18h (de Brasília), em Miami, e Argentina e Suíça duelam a partir das 22h, em Kansas City.

França e Espanha já estão classificadas e vão se enfrentar na semifinal. Os franceses venceram Marrocos por 2 a 0, enquanto os espanhóis bateram a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final.

CHANCES DE TÍTULO

1. França: 28,7%

2. Espanha: 24,9%

3. Argentina: 16,4%

4. Inglaterra: 12,2%

5. Noruega: 10,4%

6. Suíça: 7,4%