França celebra 28 anos de título da Copa e 'vitória mítica' sobre o Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção francesa comemorou neste domingo (12) em seus canais oficiais o aniversário do primeiro título de Copa do Mundo, conquistado em casa, em 1998.

Publicação nas redes sociais chamou a vitória na final, sobre o Brasil, de "mítica". Com dois gols de Zidane e um de Petit, os franceses venceram por 3 a 0.

Atual técnico da seleção francesa fazia parte do time. Didier Deschamps foi titular no meio-campo e capitão francês na decisão contra o Brasil.

Deschamps foi o treinador da França na conquista do segundo título, em 2018. A decisão na Copa disputada na Rússia foi contra a Croácia.

Sonho do terceiro título segue vivo. Na próxima terça, a seleção francesa enfrenta a Espanha na semifinal da Copa; o duelo, às 16h (de Brasília), é no AT&T Stadium, em Arlington (EUA).

Veja o texto comemorativo na íntegra

Uma estrela para a eternidade. Há 28 anos, em 12 de julho de 1998, a França escrevia uma das mais belas páginas de sua história.

Os 'Bleus' se tornavam Campeões do Mundo pela primeira vez, após uma vitória mítica por 3-0 contra o Brasil.