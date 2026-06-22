França busca reforçar favoritismo após convencer na estreia da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé e Michael Olise irão novamente a campo no confronto da França contra o Iraque nesta segunda-feira (22). A partida abre a segunda rodada do Grupo I e é mais uma oportunidade para a seleção francesa demonstrar seu admirado poderio ofensivo.

O Iraque participou de apenas uma edição da Copa do Mundo, no México, em 1986. Disputou três jogos e perdeu todos. Naquela edição, a França foi eliminada pela Alemanha na semifinal, após eliminar o Brasil na fase anterior.

Se naquela ocasião a seleção francesa ainda não possuía taças do Mundial, hoje ela busca conquistar seu tricampeonato, após vencer em casa em 1998 e a Copa de 2018, na Rússia, bater na trave no Qatar, em 2022, ao perder para a Argentina de Lionel Messi na final, e chegar ao Mundial de 2026 como uma das favoritas ao título.

Na estreia do torneio atual, a França se impôs contra Senegal e venceu por 3 a 1. O jogo teve um primeiro tempo equilibrado, mas, na segunda etapa, os talentos de Mbappé e Olise predominaram. "O Michael [Olise] pode jogar em qualquer uma das pontas, mas, quanto mais ele toca na bola, melhor. Criamos mais perigo, e a eficiência do Kylian [Mbappé] é um grande reforço para nós", afirmou o técnico francês, Didier Deschamps, após a partida.

O Iraque, por outro lado, foi dominado pela Noruega e perdeu por 4 a 1 na estreia. A equipe europeia castigou a defesa iraquiana pelo alto, com o centroavante Erling Haaland anotando dois gols.

Segundo o técnico do Iraque, Graham Arnold, a seleção não adotará uma estratégia conservadora contra a França. "Sempre fui um técnico que entra em campo esperando vencer, não tentando não perder", disse.

NORUEGA E SENEGAL SE ENFRENTAM EM SITUAÇÕIES OPOSTAS

No outro duelo da chave, entre Noruega e Senegal, a expectativa é de uma partida movimentada entre equipes em cenários opostos.

Apesar da derrota na estreia para a poderosa seleção francesa, Senegal demonstrou resiliência. A equipe africana conseguiu equilibrar o confronto no primeiro tempo. Mais cansada, permitiu que Olise e Mbappé encontrassem espaço na etapa final, o que se mostrou fatal.

A Noruega, por outro lado, teve um desempenho contundente contra o Iraque. O time aposta na alta estatura dos 11 jogadores titulares que enfrentaram os iraquianos, 6 tinham mais de 1,9 metro de altura. Isso fez com que a equipe europeia vencesse 63% das disputas aéreas.

Na prática, o confronto entre Noruega e Senegal é projetado como uma disputa pelo segundo lugar do Grupo I, com a seleção iraquiana sendo considerada a de menor nível técnico da chave.

França x Iraque

Grupo I | 22 de junho, às 18h

Lincoln Financial Stadium, Filadélfia (EUA)

Na TV: CazéTV

Noruega x Senegal

Grupo I | 22 de junho, às 21h

MetLife Stadium, Nova York (EUA)

Na TV: CazéTV, Globo, SporTV, Globoplay