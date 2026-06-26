França bate Noruega com hat-trick de Dembélé, enquanto Mbappé passa em branco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o time totalmente reserva, a Noruega enfrentou a França, que não poupou nenhum titular, pela liderança do Grupo I da Copa do Mundo. E tomou uma goleada de 4 a 1 no estádio de Boston (EUA).

Dembelé roubou a cena com um hat-trick (três gols) e comandou a vitória que consolidou os franceses na liderança do grupo. O artilheiro Mbappé não marcou desta vez.

Com o resultado, eles aguardam o fechamento da rodada para saber seu adversário na fase de 32, um dos oito melhores terceiros colocados.

Assim, a França fica do outro lado da chave do Brasil. Ou seja: só enfrentarão a seleção brasileira caso ambos cheguem à final.

Os noruegueses, que ficaram na segunda posição, têm duelo marcado contra a Costa do Marfim, na terça-feira (30), às 14h. Quem vencer a partida enfrentará o classificado de Brasil x Japão.

No outro confronto do Grupo I, o Senegal encarou o Iraque para tentar continuar vivo na disputa por uma vaga na fase de 32. Os africanos começaram a rodada sem nenhum ponto e precisavam fazer um bom saldo de gols para ter chances de classificação.

Com a goleada de 5 a 0 sobre o Iraque, o Senegal conseguiu 3 pontos e reverteu o saldo negativo de -3 para +2, melhorando suas condições de cavar uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados. Subiu para quinto na lista, atrás de Suécia, Equador, Bósnia e Paraguai, todos com 4 pontos.

NORUEGA x FRANÇA

Os noruegueses, confortáveis com a segunda posição do grupo, escalaram o time reserva, sem Haaland nem Odegaard, para a partida contra a França titular.

Os franceses realmente não estavam ali só para cumprir tabela. Em 20 segundos de jogo, Mbappé já acertou o travessão com um chute forte, o primeiro dos cinco que deram nos primeiros sete minutos de partida. No quinto, saiu o golaço de Dembelé. Aberto pela direita, ele recebeu belo passe de Mbappé, cortou para o meio e bateu forte no canto esquerdo do goleiro.

Na sequência, os franceses continuaram pressionando. Aos 19min, Mbappé deu nova a assistência para Dembelé, que marcou um golaço de longe em lance de liberdade semelhante ao do primeiro gol.

Logo depois da saída de jogo do segundo gol francês, os nórdicos reagiram com uma jogada rápida. O meia Aasgard driblou o zagueiro Upamecano e chutou rasteiro no contrapé do goleiro Maignan, que mal conseguiu pular.

Só que, 11 minutos depois, Dembelé voltou e marcou o terceiro gol após uma troca de passes longa. No canto direito da área outra vez, ele teve espaço para fingir dois chutes antes de arrematar cruzado e vencer o goleiro reserva Selvik.

O craque do PSG terminou o primeiro tempo com um hat-trick em três chutes dados: 100% de conversão em gol.

No segundo tempo, a Noruega conseguiu cavar um pênalti em dois minutos jogados: Bobb foi derrubado pelo lateral esquerdo Theo Hernández dentro da área.

Larsen bateu muito mal a penalidade no canto esquerdo, e Maignan pegou sem dificuldade.

Se a Noruega entrou com o time reserva, os franceses não contaram com o técnico Didier Deschamps na beira do campo. Deschamps voltou à França para o velório de sua mãe, que morreu na terça-feira (23).

SENEGAL x IRAQUE

Os senegaleses também começaram o jogo bem, abrindo o placar logo aos 4min, em escanteio: Seck cabeceou no chão e a bola quicou para o alto do canto esquerdo do goleiro iraquiano.

Pouco depois, Mané invadia a área quando foi derrubado pelo zagueiro Sulaka, do Iraque, que o puxou pelo calção. O juiz marcou falta e deu cartão amarelo, mas corrigiu para o vermelho após intervenção do VAR, já que o senegalês ficaria cara a cara com o goleiro.

Mané cobrou a falta que sofreu e quase marcou um golaço, com chute no lado oposto da barreira defendido pelo goleiro Basil, que caiu com dores no ombro e precisou ser atendido.

Basil ainda teve que ser atendido aos 41 minutos do primeiro tempo, depois de ser derrubado pelo ataque do Senegal. No intervalo, não resistiu às dores e teve que ser substituído.

Com um jogador a mais, Senegal tinha o cenário perfeito para aumentar seu saldo de gols na luta pela vaga de terceiro colocado. E conseguiu.

Depois de muita insistência, aos 10min, Camara roubou a bola no meio e levou até a linha de fundo, de onde tocou para Ismaila Sarr marcar na pequena área, fazendo o segundo.

Logo em seguida, aos 13min, Pape Gueye, que acabava de entrar, acertou um chutaço de fora da área, no canto superior direito do goleiro Jalal Hassan, que também entrara há pouco.

O mesmo Gueye fez o quarto gol com outro tirambaço, desta vez de voleio, aos 25min.