Forlán diz que aceitaria ser técnico do Uruguai após Bielsa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, Diego Forlán afirmou que aceitaria o convite para ser técnico da seleção uruguaia após a saída de Marcelo Bielsa, que deve ser concretizada nesta terça-feira (30).

O ex-jogador tem pouca experiência como técnico, mas não titubeou ao dizer que aceitaria o convite. A declaração foi dada em participação no programa La Casa del Kun, comandado pelo ex-atacante Aguero, na ESPN.

"Como não? Claro que vou, claro", disse.

Forlán foi técnico de apenas dois times desde que se aposentou do futebol. Ele treinou o Peñarol em 2020 e foi demitido após apenas 11 jogos a passagem foi atrapalhada pela pandemia de Covid-19. Depois, teve breve trabalho no Atenas, também do Uruguai, em 2021.

O ex-jogador esteve nos Estados Unidos acompanhando aos jogos do Uruguai nas arquibancadas. Ele viu de perto a seleção empatar com Cabo Verde e Arábia Saudita e ser eliminada na fase de grupos após a derrota para a Espanha.

O desempenho deve ter impacto no comando técnico. Criticado e polêmico, o argentino Marcelo Bielsa deve deixar o cargo nesta terça-feira (30). Ele fará uma entrevista coletiva no Estádio Centenário, em Montevidéu, onde deve anunciar o adeus.

Forlán não está entre os três nomes avaliados pela Associação Uruguai de Futebol neste momento, segundo o jornal Olé. Marcelo Gallardo (ex-River), Diego Aguirre (Peñarol) e Marcelo Broli, ex-técnico da seleção sub-20, são os avaliados.