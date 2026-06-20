Fora do jogo contra o Haiti, Neymar acompanha jogo de hotel

(UOL/FOLHAPRESS) - Fora da partida contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Neymar mostrou estar vendo o jogo no hotel da seleção brasileira em Nova Jérsei e publicou uma mensagem de apoio.

Como apurou o UOL, Neymar não foi para o estádio acompanhar o jogo. O camisa 10 ficou no The Ridge, hotel em que a seleção brasileira está se hospedando em Nova Jersey (EUA).

Razão para ele não viajar envolve tratamento de lesão. Segundo apuração do UOL, não há na Filadélfia, cidade em que o jogo está acontecendo, nenhuma estrutura de treinamento e tratamento comparável à que o time tem em Nova Jersey.

Objetivo é contar com o camisa 10 o mais rápido possível. Se viajasse com o time, Neymar perderia a tarde desta sexta-feira (19) e o dia inteiro deste sábado (20) de treinamentos com toda a estrutura de alto nível montada para os jogadores nessa Copa.

Ainda assim, Neymar não foi proibido de ir ver a partida. Como apurou o UOL, não houve qualquer vedação ou proibição para que o camisa 10 viajasse para a Filadélfia e assistisse das arquibancadas após terminar os trabalhos em Nova Jersey.

Neymar publicou em seu Instagram a mensagem para seus colegas minutos antes do início do jogo contra o Haiti.