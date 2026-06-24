Fora da Copa, Koné é aplaudido por torcedores antes de Suíça x Canadá
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O canadense Kone, que fraturou a perna esquerda no jogo contra o Qatar, foi aplaudido pelo estádio em Vancouver nesta quarta (24).
De cadeira de rodas, Kone foi acompanhar o jogo do estádio. Após fraturar a perna esquerda e ainda passar por uma cirurgia durante a semana, o jogador está se dividindo entre a cadeira de rodas e o uso de muletas.
Jogador foi aplaudido quando passou pelo gramado. Kone acompanhou o aquecimento de dentro do campo e, quando apareceu, foi aplaudido por todo o estádio em Vancouver. Ele retribuiu e aplaudiu a torcida de volta.
Tempo fora dos gramados ainda é incerto. Com a fratura, o jogador deverá ficar meses fora, porém, a delegação canadense não se pronunciou sobre quanto tempo ele ficará sem jogar.
Madibo foi suspenso por 5 jogos. O jogador qatari que deu a chegada mais forte em Kone teve sua punição divulgada pela Fifa nesta quarta e levou suspensão de cinco partidas. A punição só pode ser cumprida em Copa do Mundo, acumulando para a próxima edição em caso de eliminação do Qatar.