'Fomos a melhor equipe', diz técnico do Canadá após perder por 3 a 0

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Canadá, Jesse Marsch, disse que a equipe norte-americana jogou melhor que o Marrocos após a eliminação da Copa do Mundo. A seleção africana venceu por 3 a 0, em Houston, nos Estados Unidos.

Marsch acredita que os canadenses foram melhores nos dois tempos contra os marroquinos. Segundo ele, o Canadá teve mais intensidade na partida.

"Fomos a melhor equipe. Eles fizeram uma ou duas jogadas a mais do que nós, mas aumentar a intensidade não foi o problema. A questão é que eles têm um pouco mais de qualidade no terço final do campo, e nos faltou um pouco de capacidade para fazer a jogada decisiva quando precisávamos (...). Fomos muito melhores no primeiro tempo e também no começo do segundo. Jesse Marsch, técnico do Canadá, na saída de campo

O Canadá foi o primeiro país anfitrião a ser eliminado da Copa. México e Estados Unidos enfrentam Inglaterra e Bélgica nas oitavas de final, respectivamente. "Foi uma única jogada que fez o placar ficar em 1 a 0. Fora isso, o jogo era nosso. Era mesmo", disse Marsch.

O Marrocos venceu com gols de Ounahi (duas vezes) e Rahimi. Agora, a seleção africana aguarda o vencer de Paraguai x França para conhecer seu adversário da próxima quinta-feira (9).