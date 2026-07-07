'Foi meu último Mundial', diz Cristiano Ronaldo após eliminação na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação de Portugal da Copa do Mundo 2026, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, nesta segunda-feira (6), também marcou a despedida do atacante Cristiano Ronaldo em seu sexto Mundial.

Na entrevista depois da partida, CR7, de 41 anos, confirmou que esta foi sua última participação em Copas, mas não deixou claro se ainda vestirá a camisa da seleção.

"Estou triste por sair assim do Mundial, mas como eu disse ontem [domingo], dei tudo, dei o meu melhor e saio de consciência tranquila. Foi o meu último Mundial, sim, mas terei agora tempo para pensar e estar com a minha família. Não tomar decisões de cabeça quente", disse.

Questionado sobre sua carreira, o capitão português exaltou o título conquistado da Eurocopa, em 2016.

"Ganhei três títulos por Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo. Portugal não tinha ganhado qualquer título. Estou contente. O maior título que a seleção nacional conquistou foi o de 2016, o Europeu, que, para mim, tem a mesma dimensão que um Mundial, sinceramente. Repito, saio de consciência tranquila, dei o meu melhor. Amanhã será um novo dia e a vida continua."

Em relação à despedida da Copa, CR7 diz acreditar que sua equipe poderia ter jogado melhor.

"Podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados por uma das equipes que chegarão à final ou perto. Acho que foi um jogo muito bem disputado. Demos o nosso melhor e quando é assim não há nada a apontar."

Um jornalista perguntou a ele o que diria ao Cristiano Ronaldo que estreou na Copa de 2006.

"Dar sempre o máximo pelo teu país, pelas tuas cores porque, aí, quando terminar, sairá mais tranquilo porque espremeu o corpo até não dar mais. E na seleção nacional em especial. Eu tenho um sentimento especial ao representar a seleção. São 23 anos, com muito prazer, muito gosto. É sempre uma experiência inesquecível."

Considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, CR7 entrou mais uma vez na história, como o primeiro jogador a fazer gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo. Ele balançou as redes na partida entre Portugal e Uzbequistão, pela segunda rodada da fase de grupos, vencida pelos portugueses por 5 a 0.

Sobre a saída do técnico espanhol Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo agradeceu ao comandante, mas não quis comentar sobre o possível substituto. A imprensa portuguesa cita o nome de Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, como principal candidato ao cargo.

"O que eu quero dizer ao mister é que eu adorei trabalhar com ele. Um grande treinador, um grande ser humano e aquilo que ele fez por Portugal é de louvar. Ganhou um título por Portugal [Liga das Nações de 2025]."

"Muitas pessoas não dão valor, mas Portugal antigamente não tinha ganhado nada, e ultimamente ganhou títulos. Isso demonstra quão bom você tem de ser para ganhar um título por Portugal. Quero dar-lhe um obrigado e que ele seja muito feliz", concluiu CR7.

Na sua entrevista, Martínez também agradeceu pela oportunidade de trabalhar com Cristiano Ronaldo.

"Tenho palavras de agradecimento porque foi um capitão exemplar. Eu cheguei a Portugal em um momento de dúvida sobre a posição de Cristiano. Foi um exemplo, não só com estatísticas. É seu compromisso, o dia a dia, a forma como vive o futebol. É um exemplo a celebrar. Não é o momento de buscar mais além. É um ícone do futebol. Para sempre agradecer o que tentou nesta Copa do Mundo", declarou o técnico.

Martínez se despede

O espanhol Roberto Martínez aproveitou sua entrevista após o jogo para se despedir da seleção portuguesa e foi sucinto ao explicar o motivo.

"Quando vim para Portugal, vim para ganhar a Copa do Mundo. Não conseguimos, e não faz sentido continuar. Meu contrato termina hoje, não há muito mais a dizer."

Ele exaltou as conquistas que conseguiu com Portugal desde sua estreia, no início de 2023, em substituição a Fernando Santos.

"Foi um período incrível. Vou levar no coração por toda a minha vida. Obrigado aos jogadores pelo talento e compromisso. É muito importante formar uma equipe e os resultados, ganhamos a Liga das Nações, muitas vitórias. Quero agradecer à federação pelo alto nível de profissionalismo. Trabalhou muito para ajudar meus jogadores, levo no coração um agradecimento".

O comandante também analisou a derrota para a Espanha, que ele considera uma das favoritas à conquista do título mundial.

"Terminamos com tristeza, contra um rival que era favorito na Copa do Mundo. Não nos deixaram fazer o que queríamos fazer, embora tenhamos tido coragem e agressividade. Nas oitavas de final há muitas coisas que podem interferir, a bola entrar ou não entrar, ou um erro cometido. Isso marcou o tom. Estou muito orgulhoso, estivemos sincronizados na defesa e tivemos bons momentos com a bola. O jogo mostra o trabalho que fizeram para olhar a Espanha diretamente nos olhos. Também entram aspectos aleatórios como a sorte", finalizou.