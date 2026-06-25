'Fofoca de salão': técnico do Paraguai volta a criticar lei Vini Jr na Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai, disse que a lei Vini Jr pode "distorcer o verdadeiro significado do futebol".

Técnico voltou a falar do tema por conta da não expulsão de Jude Bellingham. O meia da Inglaterra foi flagrado tapando a boca em conversa com o adversário, mas não foi advertido - como aconteceu com Almirón, da seleção paraguaia.

"Será que vamos acabar como uma fofoca de salão de cabeleireiro? "Ei, ei, qual é, ele está me insultando." O que estamos fazendo? Não vamos distorcer o verdadeiro significado do futebol. Mas aceitamos a regra", disse.

Antes, Alfaro já tinha criticado a punição ao meia Miguel Almirón. Para o treinador, o árbitro mostrou "rigor excessivo" na aplicação do cartão ao jogador.

"Eu também acho que um cartão amarelo seria suficiente. Há coisas que são punidas com um rigor excessivo, e o meu receio é que o futebol perca sua essência."

A LEI VINI JR E A DIFERENÇA DOS CASOS

Orientação da Fifa é que os árbitros devem punir jogadores por cobrirem a boca apenas em situações de discussões, brigas e provocações. Em outros contexto, o gesto não é considerado um motivo para punição.

Diferença de contexto explica diferença de conduta dos árbitros. Enquanto o meia paraguaio tapou a boca durante uma discussão, Bellingham cobriu a boca em uma conversa amigável.

Por que lei Vini Jr? A nova regra foi debatida na última reunião do IFAB, órgão que define as regras do futebol, após o atacante brasileiro acusar Prestianni, do Benfica, de fazer ofensas racistas enquanto cobria a boca.

SEQUÊNCIA DO PARAGUAI NA COPA

Paraguai busca nesta quinta-feira (25) a classificação à segunda fase da Copa diante da Austrália. O duelo no Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA), é válido pelo Grupo D, que já tem os EUA classificados na liderança e a Turquia eliminada.