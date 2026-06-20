'Fiquei com medo': dublador analisa o que Raphinha disse ao pedir para sair
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dublador Gustavo Machado fez uma leitura labial dos diálogos durante a partida entre Brasil e Haiti, disputada nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos.
Raphinha 'ficou com medo' ao sentir dores no músculo posterior da coxa direita. O atacante pediu para ser substituído aos 39 minutos do primeiro tempo.
"Não, eu senti forte e fiquei com medo", disse Raphinha, atacante da seleção brasileira.
Vinicius Júnior ainda tentou incentivar o companheiro. "Calma, não é nada, vamos, vamos", disse o camisa 7 da seleção enquanto Raphinha deixava o campo. Gabriel Magalhães também apoiou: "Bora, Rapha", afirmou.
Rayan entrou no lugar de Raphinha. Ancelotti apostou no atacante de 19 anos, que fez sua estreia em Copas do Mundo.
O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 e virou líder do Grupo C. Os gols da partida foram marcados por Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.