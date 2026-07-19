Final da Copa, em Nova Jersey, terá shows de Post Malone e Laura Pausini

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Copa, neste domingo (19), terá o cantor Post Malone como atração principal. O artista, que já veio ao Brasil para os festivais Rock in Rio e The Town, é dono de sucessos como "Sunflower", "Circles", "Congratulations" e "Better Now".

A italiana Laura Pausini, que transita entre soul, blues e pop latino, a americana Nicole Scherzinger, ex-The Pussycat Dolls, e o britânico Robbie Williams, conhecido por faixas como "Angels" e "Feel", também estão confirmados na cerimônia de encerramento do Mundial.

IShowSpeed, influenciador e rapper, e Tom Cruise, astro de Hollywood, completam o lineup. As apresentações começam às 14h30, no horário de Brasília.

A disputa pela taça no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), será às 16h, com a Espanha, que venceu a França na semifinal por 2 a 0, e Argentina, que bateu a Inglaterra por 2 a 1.

O hino dos Estados Unidos fica por conta de Jennifer Hudson, vencedora das premiações Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Williams e Pausini assinam a faixa "Desire", lançada em 2025. A canção foi anunciada como hino oficial da Fifa e tem sido executada em competições da entidade desde então. Os artistas interpretarão a música na final.

O show do intervalo, que terá 11 minutos de duração, recebe Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS. O nigeriano Burna Boy, que divide com a colombiana Shakira "Dai Dai", música oficial da Copa, também sobe ao palco.

Novidade neste ano, a apresentação na pausa tem curadoria assinada por Chris Martin, vocalista do Coldplay.

A programação ainda inclui o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, diretor musical da Filarmônica de Nova York, e o Coral PS22, que conta com a participação do Coldplay.

A cerimônia de abertura foi dividida em três eventos, cada um em um dos países-sede do Mundial.

A primeira, no dia 11 de junho, na Cidade do México, teve shows do veterano grupo de pop rock Maná, do cantor venezuelano Danny Ocean, da artista Belinda Peregrín em parceria com o grupo Los Ángeles Azules, do rapper J. Balvin e do cantor de reggaeton Ryan Castro. Shakira cantou "Dai Dai", ao lado de Burna Boy.

No Canadá, no dia 12, subiram ao palco os canadenses Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi e William Prince, a palestina Elyanna, o DJ bengalês Sanjoy, e o francês Vegedream.

Já a última, nos Estados Unidos, no dia 13, recebeu os cantores norte-americanos Katy Perry e Future, a brasileira Anitta, a sul-coreana Lisa, o nigeriano Rema e a sul-africana Tyla.