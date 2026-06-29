Filha de Casemiro chora com gol do pai contra o Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gol de empate marcado pelo volante Casemiro, durante o segundo tempo da partida entre Brasil e Japão, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, levou Sara, a filha de dez anos do jogador, às lágrimas. A cabeçada certeira do volante brasileiro deu início à reação brasileira, que acabou virando o jogo contra os japoneses.

A seleção se classificou para as oitavas de final do Mundial e vai enfrentar no domingo (5) o vencedor da partida que será disputada entre Noruega e Costa do Marfim nesta terça-feira (30)

Em um story compartilhadono Instagram, Anna Mariana Casemiro, esposa do jogador, mostrou o momento do gol e a comemoração dela e da filha, que estava em lágrimas.

Casemiro foi alvo de críticas e memes pela sua performance no primeiro tempo. No entanto, após marcar o gol, se redimiu e silenciou os internautas. Anna Mariana e Sara estavam em Houston, no Texas, para acompanhar a partida contra a seleção japonesa. O casal também tem outro filho, Caio.